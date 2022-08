Seit er 18 ist, ist Sebastian Steudtner auf der Jagd nach den größten Wellen. Rein sportlich hat er alles erreicht. Warum setzt der Rekordhalter weiterhin sein Leben aufs Spiel?

Angst hatte Sebastian Steudtner nicht einmal, als er sich nach dem Biss eines giftigen Tausendfüßlers kaum noch bewegen konnte. Wenn’s das jetzt war, dann war’s gut, seien seine Gedanken gewesen, als er reglos auf dem Boden lag. Steudtner wurde gerettet. Angst wäre wahrscheinlich auch kein guter Begleiter, wenn man das macht, was Sebastian Steudtner normalerweise so macht. Denn Steudtner surft mit seinem kleinen Board entlang der höchsten Wellenkämme dieses Planeten. Seine Disziplin: das sogenannte Big-Wave-Surfen.

Der 37-Jährige sucht immer nach einer noch höheren Welle. Mittlerweile darf er sich in seinem Metier sogar Weltrekordler nennen. Denn am 29. Oktober 2020 lässt er sich vor dem portugiesischen Städtchen Nazaré von seinen Helferinnen und Helfern auf Jetskis nicht nur in eine weitere der nur an wenigen Tagen im Jahr anbrandenden Riesenwellen ziehen. Dieses Mal ist es DIE Welle, die da vom Atlantik gebracht wird, exakt 26,21 Meter hoch, wie nach viel Rechnerei mehr als anderthalb Jahre später bekannt gegeben wird. Und einen derartigen Giganten hat zuvor noch nie ein Mensch auf einem Surfbrett bezwungen.