Sébastien Haller: erst Schockdiagnose, dann Topstürmer des BVB

Es war die Schocknachricht des vergangenen Sommers. Bei Borussia Dortmunds Neuzugang Sébastien Haller wurde vor etwas mehr als einem Jahr Hodenkrebs diagnostiziert. Die Leidenszeit überwand der heute 29-Jährige mit beispiellosem Kampfgeist und viel Unterstützung aus dem Verein. Eine Chronik über die Erfolgsgeschichte der vergangenen Bundesliga-Saison.

Transferverkündung

Am 6. Juli 2022 verkündete der BVB offiziell die Verpflichtung von Sébastien Haller von Ajax Amsterdam. Rund 31 Millionen Euro wurden für den Mittelstürmer fällig, der einen Vertrag bis 2026 unterzeichnete und als Ersatz für den gerade zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland dienen sollte. „Das Gesamtpaket ist sehr vielversprechend. Sébastien bringt eine hohe körperliche Präsenz mit sich, auch physisch ist er sehr belastbar“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl. Auch Haller selbst freute sich: „Es ist ein tolles Stadion, aber das tollste Stadion ist nichts ohne seine Fans. Ich kann es kaum erwarten, als Teil der BVB-Familie künftig die Unterstützung von über 80.000 Zuschauern spüren zu dürfen.”

Schockdiagnose

Nur zwölf Tage nach Hallers Verpflichtung folgte dann die Hiobsbotschaft im Sommer-Trainingslager der Schwarz-Gelben. Am 18. Juli 2022 verpasste Haller aufgrund körperlicher Beschwerden sein geplantes Debüt in einem Testspiel gegen den FC Valencia. Die Untersuchungen ergaben die Diagnose: bösartiger Tumor im Hoden. Sie wurde am 30. Juli offiziell kommuniziert. Hallers Mitspieler traf die Nachricht schwer: „Das ist für uns alle ein brutaler Schock”, sagte etwa Nico Schlotterbeck.

Die erste Operation

Nur wenige Tage nach dem Schock wurde Haller zum ersten Mal operiert. „Die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen. Er ist auf einem sehr guten Weg”, erklärte Kehl nach einigen Tagen der Ungewissheit schließlich über vereinseigene Kanäle. Haller schrieb auf Twitter: „Ich möchte euch mitteilen, dass der erste Schritt geschafft ist.“ Anschließend begann der Stürmer mit chemotherapeutischen Behandlungen den langen Weg zur Genesung.

Emotionale Auftritte

Während seiner Behandlung hielt sich Haller aus der Öffentlichkeit fern – bis auf wenige Ausnahmen. Am 30. August zeigte sich der von der Chemotherapie gezeichnete Angreifer bei der Verleihung des Eredivisie-Awards im niederländischen Utrecht und nahm unter tosendem Applaus den Preis für den besten Torschützen der vergangenen Saison entgegen. Während der Prozedur kämpfte Haller mehrmals mit den Tränen und bedankte sich für die Unterstützung während seiner schweren Zeit. „Ich habe Glück, ich habe Leute um mich“, sagte der Offensivspieler.

Beim ersten Champions-League-Auftritt des BVB am 6. September saß Haller mit Fanschal auf der Tribüne des Dortmunder Stadions. Als die Kameras den Spieler einfingen, brandete großer Jubel auf. „Als wir eingelaufen sind vor dem Spiel, hat man ihn auf dem großen Bildschirm gesehen“, erklärte BVB-Kapitän Marco Reus bei Amazon Prime. „Ich habe Gänsehaut bekommen, auch weil die Zuschauer extrem gejubelt haben.“

Bei der Verleihung des Ballon d‘Or am 18. Oktober überreichte Haller die Trophäe für den besten Torhüter und gab ein Update über seinen Gesundheitszustand. „Alles ist gut. Wenn ich heute hier bin, dann weil alles in Ordnung ist, die Dinge so gut wie möglich laufen. Es ist wichtig, bei dieser Art von Zeremonie dabei zu sein, um zu zeigen, dass man stark ist“, sagte der BVB-Stürmer, der wenig später überraschend beim Training seines Ex-Klubs Ajax auftauchte und im Rahmen seiner Reha leichte Einheiten absolvierte.

Die zweite Operation

In vielen Individualeinheiten arbeitete Haller in den Monaten nach seiner Operation an seiner Fitness. Mitte November dann der Rückschlag. Via Twitter verkündete Haller am 16. November den Bedarf eines zweiten Eingriffs. „Ich sage euch, dass der Kampf für mich noch nicht vorbei ist”, gab sich der ivorisch-französische Kicker kämpferisch. „Ich muss mich einer Operation unterziehen, um diesen Tumor zu beseitigen, der mich vom Feld fernhält.”

Immerhin gab es bald bessere Nachrichten: „Operation Nummer zwei ist gut verlaufen! Ein großes Dankeschön an das medizinische Team für die tägliche Hilfe”, schrieb Haller nach dem neuerlichen Eingriff. Während der BVB-Mitgliederversammlung am 20. November fand Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke emotionale Worte: „Lieber Sébastien, alle Mitglieder von Borussia Dortmund sehnen den Tag herbei, an dem du bei uns wieder auf dem Feld stehst.” Und der sollte schneller kommen als erwartet. Haller machte große Fortschritte.

Erster BVB-Auftritt mit Ball nach den Operationen

„Das ist das schönste Gefühl, das man überhaupt nur haben kann”, freute sich Haller Anfang Januar 2023 am Rande des BVB-Trainingslagers in Marbella, bei dem er endlich wieder die Fußballschuhe schnüren konnte. Ein knappes halbes Jahr war seit der Diagnose Hodenkrebs bereits vergangen. „Hinter mir liegt eine Zeit, in der ich nicht wusste, in welcher Verfassung ich wann wieder sein kann. Da konnte ich nur hoffen, dass ich dem Verein das Vertrauen, das er in mich gesetzt hat, zurückgeben kann.” Mannschaftskapitän Reus bekam sogar „Gänsehaut, dass er wieder auf dem Platz steht”.

BVB-Debüt im Testspiel

Am 10. Januar 2023 war es endlich so weit. Sébastien Haller streifte zum ersten Mal das schwarz-gelbe Trikot über. 176 Tage nach seiner Diagnose wurde der Angreifer beim 5:1-Testspielsieg über Fortuna Düsseldorf in der 74. Minute eingewechselt. „Es war ein toller Moment, ich hatte so etwas nicht erwartet. Ich habe viel Applaus bekommen”, freute Haller sich nach geglücktem Comeback. „Wir hoffen jetzt einfach, dass er keine negative Reaktion auf das Spiel zeigt, sondern dass wir darauf aufbauen und das Pensum in den nächsten Tagen steigern können”, zeigte sich auch Trainer Edin Terzic sichtlich erleichtert.

Nur drei Tage später stand Haller im zweiten Test gegen den FC Basel wieder auf dem Platz – und schoss in weniger als acht Minuten einen Hattrick. „Es ist das bestmögliche Gefühl, zurückzukommen, Tore zu schießen, dem Team zu helfen”, so der glückliche Mann des Tages (und Jahres).

Das Pflichtspiel-Comeback

Am 22. Januar folgte dann endlich auch das Comeback – und BVB-Debüt – auf offizieller Ebene. Beim 4:3-Sieg gegen den FC Augsburg zum Rückrundenauftakt wurde Haller ebenfalls eingewechselt. „Es war unglaublich und unvergesslich”, sagte der einstige Frankfurt-Profi, dessen Rückkehr auf den Rasen groß umjubelt wurde, bei DAZN. „Ich bin einfach froh, den ersten Schritt auf den Platz gemacht zu haben”, fuhr Haller fort. Gemeinsam mit seinen Kindern ließ er sich auch nach Schlusspfiff noch von der gelben Wand im Dortmunder Stadion feiern.

Das erste Pflichtspiel-Tor

Als wäre es Schicksal: Am 4. Februar 2023 – ausgerechnet dem Weltkrebstag – gelang Haller beim 5:1-Sieg über den SC Freiburg sein erstes Tor im BVB-Dress. Eine punktgenaue Flanke von Raphael Guerreiro nickte der 1,91-Meter-Stürmer zum zwischenzeitlichen 3:1 in die Maschen. „Mein erstes Tor an diesem Tag zu erzielen bedeutet mir viel”, sagte Haller anschließend bei Sky. „Als ich das Tor erzielt habe, habe ich gefühlt, dass das ganze Stadion gebrannt hat.”

Saisonende

In den nächsten Wochen fand der genesene Haller schnell zu seiner Bestform zurück. Zur Rückrunde mit nur einer Niederlage steuerte der Angreifer noch satte neun Treffer und fünf Vorlagen bei und hatte so entscheidenden Anteil an der großen Meisterschafts-Chance der Dortmunder. Zwei Tage vor dem Saisonfinale – die Schwarz-Gelben hatten zu diesem Zeitpunkt als Tabellenführer schon eine Hand an der Schale – erklärte Terzic, so oder so bliebe Hallers Genesung „die tollste Geschichte, die wir diese Saison erlebt haben”.

Gegen Mainz 05 reichte dem BVB am letzten Spieltag ein 2:2 aber nicht, um den ersten Meistertitel seit 2012 einzufahren. „Ich habe mich gezwickt, um aus diesem Albtraum aufzuwachen, aber es ist die Realität”, schrieb Haller einige Tage später in den sozialen Medien und wandte sich dann an die Fans: „Das Leben ist voller Höhen und Tiefen, aber dank Freunden, Familie, unbekannter Menschen war ich in der Lage, wieder aufzustehen, also vielen Dank euch, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.”

Die neue Saison

Mittlerweile ist über ein Jahr seit Hallers Schockdiagnose im Sommer-Trainingslager 2022 vergangen. Auch jetzt ist der BVB wieder auf Tour, für zehn Tage weilt die Mannschaft in den USA. Dort stehen drei Testspiele an, das erste gewann die Borussia am Freitag gegen San Diego Loyal mit 6:0, Haller steuerte ein Elfmeter-Tor bei. Am 19. August folgt dann der Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln, bei dem dieses Mal auch Haller auf dem Platz stehen können wird.