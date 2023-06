Sechs Fünfen für schwaches DFB-Team – Nur ein Lichtblick

Die Krise der deutschen Nationalmannschaft spitzt sich immer weiter zu. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick verlor am Dienstagabend auf Schalke gegen Kolumbien mit 0:2 (0:0) das zweite Spiel in Folge und verabschiedet sich mit einem Negativerlebnis in die Sommerpause. Die Tore für die Südamerikaner erzielten Luis Diaz (54.) und Juan Cuadrado per Handelfmeter (82.).

Defensiv offenbarte das DFB-Team teils eklatante Lücken. Vor allem Marius Wolf, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde, erwischte auf der rechten Seite einen schlechten Tag. Auch die Offensive um Kai Havertz, Ilkay Gündogan und Co. wusste nicht zu überzeugen. Einzig Jamal Musiala zeigte ordentliche Ansätze. SPORTBUZZER-Redakteur Moritz Speer hat alle DFB-Spieler mit Noten bewertet.

Marc-Andre ter Stegen – Note 4: Deutschlands Nummer eins war mehr gefordert, als es ihm lieb sein dürfte. Starke Parade gegen Yerry Mina (30.). Spielte im ersten Durchgang zwei Fehlpässe, die folgenlos blieben. Bei beiden Gegentoren machtlos.

Marius Wolf – Note 5: Startete als rechter Schienenspieler. Hatte von Beginn an Mühe, in die Zweikämpfe zu kommen. Auch offensiv unauffällig. Blieb nach der Pause folgerichtig in der Kabine.

Antonio Rüdiger – Note 5: Der Abwehrchef spielte den linken Part der Dreierkette. Wirkte nicht immer sattelfest und leistete sich zu viele Ballverluste. Auch in den Zweikämpfen zu weit weg. Beim 0:1 ohne Schuld.

Malick Thiaw – Note 4: Durfte nach seinem starken Auftritt in Polen erneut von Beginn an ran. Hatte gegen Kolumbiens quirlige Offensive nicht immer alles im Griff. Packte eine starke Grätsche gegen Luis Diaz aus (27.). Beim 0:1 zu weit weg vom Torschützen.

Emre Can – Note 5: In Polen noch Sechser, dieses Mal zentraler Mann der Dreierkette. Leistete sich vor dem 0:1 durch Luis Diaz einen groben Schnitzer im Aufbauspiel (54.). Auch in den Zweikämpfen nicht griffig genug. In der 66. Minute ausgewechselt, für ihn kam Füllkrug.

Robin Gosens – Note 4: Erstmals seit dem 2. September 2021 in der DFB-Startelf. Setzte als linker Schienenspieler immer wieder offensive Akzente. Auch defensiv ordentlich, ließ Juan Cuadrado vor dem 0:1 aber zu viel Platz bei der Flanke.

Leon Goretzka – Note 4: Gegen Polen zunächst nur auf der Bank, dieses Mal wieder in der Startelf. War präsent in den Zweikämpfen und um Spielkontrolle bemüht. Nach vorne aber ohne Akzente.

Jamal Musiala – Note 3: Vor der Partie als Nationalspieler des Jahres 2022 ausgezeichnet. Auch gegen Kolumbien noch der auffälligste Deutsche, ließ seine Klasse vor allem vor der Pause immer wieder aufblitzen. Vergab nach starker Kombination mit Havertz die beste und einzige deutsche Chance (45.).

Leroy Sané – Note 5: Konnte als offensiver Mittelfeldspieler kaum Impulse im Offensivspiel der DFB-Elf setzen. Auffälligste Aktion: Ein gewonnener Zweikampf in der Rückwärtsbewegung (45.). Ließ sich immerhin nicht hängen.

Ilkay Gündogan – Note 4: Führte Deutschland in seinem 67. Länderspiel als Kapitän aufs Feld. Hatte als offensiver Mittelfeldspieler kaum Ideen gegen defensiv starke Kolumbianer. Konnte nicht an seine starken Leistungen bei Manchester City anknüpfen. In der 79. Minute ausgewechselt.

Kai Havertz – Note 5: Als Sturmspitze kaum ins Spiel integriert. Traf oft die falsche Entscheidung. Hatte keinen eigenen Torabschluss. Julian Brandt erlöste ihn in der 79. Minute.

Benjamin Henrichs – Note 5: Kam zur zweiten Halbzeit für den schwachen Wolf in die Partie. Auch er fand nicht ins Spiel und war ein Unsicherheitsfaktor auf der rechten Seite. Verursachte noch einen Handelfmeter (80.).

Niclas Füllkrug – ohne Note: Kam in der 66. Minute für den schwachen Can ins Spiel, Deutschland stellte im Anschluss auf Viererkette um. Der Werder-Stürmer ging hart in die Zweikämpfe, holte sich in der 72. Minute die Gelbe Karte ab. Blieb ohne Torchance.

Joshua Kimmich – ohne Note: Durfte für die letzten zehn Minuten ran, übernahm die Kapitänsbinde von Gündogan. Ohne nennenswerte Aktionen.

Julian Brandt – ohne Note: Ersetzte Kumpel Havertz zehn Minuten vor dem Ende und kam noch zu seinem 41. Länderspieleinsatz. Konnte keine Impulse mehr setzen.

Nächste DFB-Spiele: WM-Schreck zu Gast, Härtetest gegen Frankreich

Bis zum EM-Start am 14. Juni 2024 stehen für das als Gastgeber automatisch qualifizierte DFB-Team noch einige Testspiele an. Die nächsten Vorbereitungsspiele stehen nach der Sommerpause im Herbst an. Am 9. September kommt es zum Rematch gegen WM-Schreck Japan in Wolfsburg, drei Tage darauf folgt mit dem Duell gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund ein echter Härtetest. Für Oktober ist dann eine USA-Reise geplant. Fest steht bereits, dass die Flick-Elf am 14. Oktober in East Hartford, Connecticut gegen das Team aus den Vereinigten Staaten antritt.