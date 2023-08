Sechser-Debatte beim FC Bayern: Zwei England-Profis wohl Kandidaten

Die Verpflichtung eines Spielers für die Sechserposition ist weiterhin ein großes Thema beim FC Bayern München. Das deutete auch Trainer Thomas Tuchel am Sonntag nach dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (3:1) einmal mehr an. In den Überlegungen des deutschen Rekordmeisters soll der Name von Wilfred Ndidi von Premier-League-Absteiger Leicester City eine große Rolle spielen. Der Kicker berichtet, dass die Münchner den 26-Jährigen gern für ein Jahr ausleihen würden. Dafür müsste der Nigerianer, dessen Kontrakt in Leicester 2024 ausläuft, allerdings zunächst in England verlängern. Entsprechende Gespräche zwischen beiden Klubs würden laufen.

Ndidi war im Januar 2017 für eine Ablösesumme in Höhe von rund 17 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk auf die Insel gewechselt. Für Leicester kam der 51-malige nigerianische Nationalspieler auf 242 Pflichtspiele (zwölf Tore, zwölf Vorlagen). Sein Marktwert wird vom Datenportal transfermarkt.de aktuell auf 25 Millionen Euro geschätzt.

Neben Ndidi soll ein weiterer England-Profi das Interesse des FCB geweckt haben. Einem Bild-Bericht zufolge ist auch der 26 Jahre alte Scott McTominay von Manchester United ein Kandidat, um den Kader der Münchner zu ergänzen. Demnach wäre es für die Bayern sogar eine Option, im Gegenzug Ryan Gravenberch per Leihe an die „Red Devils“ abzugeben. Der Niederländer ist mit seiner Situation unzufrieden, kommt über den Status des Ersatzspielers nicht hinaus. Auch bei McTominay streben die Münchner, wie es weiter heißt, eine Leihe an. Der 39-malige schottische Nationalspieler steht noch bis 2025 bei Manchester unter Vertrag.

Tuchel in Sechser-Debatte zunehmend gereizt

Tuchel hatte die Suche nach einem weiteren Sechser für sein Star-Ensemble im Anschluss an das Augsburg-Spiel ein weiteres Mal erläutert. „Wir haben drei Sechser - und wir haben eine lange Saison vor uns. Und wir haben drei sehr ähnliche Spielertypen, die mobil sind, die gerne auf die Acht gehen, die gerne Box-to-Box spielen würden“, erklärte Tuchel bei DAZN. Auf die erneute Nachfrage zur Sechser-Debatte, ob er wegen seiner Aussagen Probleme mit der Chefetage bekomme, antwortete Tuchel leicht irritiert: „Ich glaube, ihr gießt da Öl ins Feuer, wo kein Feuer ist.“

Als seine drei aktuellen Sechser sieht Tuchel die drei zentralen Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer. Der Bayern-Coach würde sich aber einen echten Abräumer und Stabilisator vom Format eines Declan Rice wünschen, der aber innerhalb der Premier League von West Ham United zum FC Arsenal gewechselt ist.

„Wir spielen mit einer Doppel-Sechs, nicht mit einer Einzel-Sechs, deshalb ist es auch ein numerisches Thema“, verwies Tuchel auf die Personaldecke im Mittelfeld angesichts der Dreifachbelastung nach dem Start der Champions League ab Mitte September.