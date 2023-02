﻿Seit 25 Jahren beim Super Bowl: Das waren die besten Finals

25 Jahre Super Bowl, 25 Jahre Halbzeit-Show, 25 Jahre der fortwährende Versuch, die amerikanischste aller Sportarten zu ergründen: Unser Autor Daniel Killy blickt anlässlich seines persönlichen Vierteljahrhunderts Super Bowl auf die aus seiner Sicht fünf besten Finals zurück.

Platz 5: Denver Broncos – Green Bay Packers 31:24 (in San Diego, 1998)

Mein erster Super Bowl war gleich einer der besten. Zwei Quarterback-Legenden standen einander gegenüber: John Elway von den Denver Broncos und Brett Favre von den Greenbay Packers. Favre, der Titelverteidiger, traf auf den Altstar Elway, der bereits drei vergebliche Finalanläufe genommen hatte. Auch die Halbzeit-Show mit der Motown-Legende „The Temptations“ wusste nachhaltig zu begeistern.

Denvers Quarterbeck John Elway im Zweikampf mit den Packers-Spielern Brian Williams uns Elroy Butler. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Platz 4: New England Patriots – St. Louis Rams 20:17 (in New Orleans, 2002)

Es war der erste Super Bowl nach den Anschlägen des 11. September. Die sonst so fröhliche Feiermetropole New Orleans glich einer Festung. Selbst vor dem Pressezentrum standen Betonsperren und Panzer. Drinnen traf der haushohe Favorit mit Quarterback Kurt Warner (vormals beim Europa-Ableger der NFL bei den Amsterdam Admirals beschäftigt) auf New England mit deren neuem Quarterback Tom Brady. Der Rest ist Geschichte. Die Patriots zogen mit 17:3 davon, die Rams holten auf – und kurz vor Schluss holte Kicker Adam Vinatieri sich und allen Fans mit einem 48-Yards-Fieldgoal in letzter Sekunde den Titel nach New England. Es war Tom Bradys erster Ring. Die Halbzeitshow von U2 war eine Hommage an die Opfer von 9/11.

Patriots Quarterback Tom Brady wift einen Pass. © Quelle: picture alliance/AP Photo

Platz 3: Pittsburgh Steelers – Arizona Cardinals 27:23, (in Tampa, 2009)

Arizona lag im vierten Viertel bereits mit 7:20 hinten, drehte das Ergebnis dann auf 23:20. Ein perfekt gefangener Pass von Santonio Holmes sorgte für die erneute Wende und sicherte den Titel für Pittsburgh. Ebenfalls unvergessen: der Halbzeit-Auftritt von Bruce Springsteen und seiner E-Street Band.

Steelers Quaterback Ben Roethlisberger und sein Team-Kollege Willie Colon feiern gemeinsam den Sieg. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Platz 2: Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs 35:38 (in Glendale, 2023)

„Offense wins games, Defense wins championships“: Der ewig gültige Sinnspruch, dass es die Abwehr ist, die Meisterschaften gewinnt, zeigte sich auch hier. Es gewann das Team, dessen Abwehr etwas besser war als der Top-Sturm des Gegners. Das Offensiv-Feuerwerk der beiden Quarterbacks Jalen Hurts und Patrick Mahomes gehörte zum allerbesten, was die NFL je in einem Endspiel zu bieten hatte. Spektakulär wie das Spiel war auch Rihannas Halbzeitshow.

Ein Highlight des diesjärigen Super Bowls: das Bürder-Duell von Chiefs Tight End Travis Kelce und Eagles Center Jason Kelce. © Quelle: IMAGO/USA TODAY Network

Platz 1: New England Patriots – Atlanta Falcons 34:28 (in Houston, 2017)

Der erste Super Bowl, der in die Verlängerung ging, war auch der mit den verrücktesten beiden Halbzeiten. Zunächst führte Atlanta – scheinbar uneinholbar – mit 28:3 gegen eine völlig konsternierte Truppe aus New England. Doch nach dem Wechsel war plötzlich Showtime für Brady und Co. Es kam tatsächlich zur größten Aufholjagd der Super-Bowl-Historie. Krönung der perfekten Sport-Show: Der Auftritt von Lady Gaga war ein Topact allererster Güte.

Die beiden Quarterbacks nach dem Super Bowl: Matt Ryan (Atlanta Falcons) und Tom Brady (New England Patriots). © Quelle: picture alliance / Atlanta Journal-Constitution

Und dann war da noch ein Super Bowl: Neun Super Bowls mit Tom Brady habe ich gesehen, sechs Siege miterlebt. Aber ausgerechnet sein wichtigster, der mit den Buccaneers, blieb mir wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2021 verschlossen. So wurde es ein stiller Abschied von dem Mann, der meine Super-Bowl-Erlebnisse entscheidend prägte.