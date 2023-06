Sensation bei U21-EM: Gastgeber weiter, Belgien und Niederlande raus

Die U21-Nationalmannschaft Georgiens hat am Dienstagabend bei der EM für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Durch ein 1:1 (1:1) gegen die Niederlande sicherte sich der Co-Gastgeber (gemeinsame Ausrichtung mit Rumänien) den Sieg in der Gruppe A und erreichte damit erstmals das Viertelfinale des Nachwuchs-Wettbewerbs.

Das Sensations-Team wäre damit am Samstag bei einem Weiterkommen der deutschen Mannschaft der kommende Gegner der DFB-Elf. Allerdings muss die deutsche U21 dafür am Mittwoch gegen England gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen.

Georgien setzte sich in der Gruppe vor Portugal durch, das sich das zweite Viertelfinal-Ticket durch einen 2:1 (0:0)-Sieg im Parallelspiel gegen Belgien schnappte. In der Runde der besten acht Teams geht es für die Portugiesen nun gegen England um den Halbfinaleinzug. Belgien ist dagegen wie Mitfavorit Niederlande überraschend ausgeschieden.

Kroatien und Ukraine schon vor dem letzten Spieltag weiter

In der Gruppe B standen die Viertelfinalisten bereits vor dem Anpfiff der letzten Partien am späten Dienstagabend fest. Spanien und die Ukraine setzten sich in der Gruppe gegen Kroatien und Rumänien durch und spielen nur noch um den Gruppensieg (20.45 Uhr/ProSieben Maxx).