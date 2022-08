Tennisikone und Drama Queen: Bei den US Open spielt Serena Williams ein letztes Mal vor ihrem Rücktritt auf der großen Tennisbühne. Bei ihrem Erstrundenmatch gab es bereits emotionale Huldigungen aus dem Publikum.

Natürlich New York. Wo sonst sollte alles enden für Serena Williams? Dort, wo vor 23 Jahren alles so richtig begann, in einem anderen Jahrhundert, in einer anderen Tennisepoche? Damals setzte sie mit dem Grand-Slam-Coup gegen Martina Hingis als 18-jährige Teenagerin das erste große Ausrufezeichen, die jüngere der beiden Williams-Schwestern, die Daddy Richard als das „unglaublichste Versprechen für die Zukunft“ angepriesen hatte. Nun tritt sie mit bald 41 noch ein letztes Mal bei den US Open an, es wird eine letzte große Show, ein glitzernder Abschied der Tennismama.

Ein wenig überrascht zeigte sich Williams von der Abschiedszeremonie zu ihren Ehren nach der Partie, denn sie hatte ihr Erstrundenmatch gegen Danka Kovinic (Montenegro) ja gar nicht verloren. Mit 6:3, 6:3 gewann Williams in der Nacht zu Dienstag und genoss die Danksagungen zum Beispiel von Tennisikone Billie Jean King. Auch die Zuschauer im Arthur-Ashe-Stadium legten eine Choreo („Wir lieben dich, Serena“) hin, und am Ende durfte sogar ihre Familie auf den Platz.