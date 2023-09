Inter Mailand gegen AC Mailand live im TV und Online-Streams sehen

Es ist eines heißesten Derbys Europas: Das Derby della Madonnina. Am Samstag (18 Uhr) trifft Inter Mailand im Spitzenspiel der Serie A auf die AC Mailand. Beide Mannschaften gewannen ihre ersten drei Saisonspiele und führen die Tabelle an. Inter liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses knapp vor dem Stadtrivalen. Das Team von Simone Inzhagi kassierte bei den Siegen gegen Monza, Cagliari und Florenz noch keinen einzigen Gegentreffer. Das will die AC nun ändern - und Revanche für die letzten Duelle nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist bereits das fünfte Mal in diesem Jahr, dass Inter und AC sich gegenüberstehen. Alle vier bisherigen Partien gewannen die Nerazzurri - zweimal in der Champions League sowie jeweils einmal in Liga und Supercoppa - mit 7:0-Toren. Klar, dass die Rossoneri nun Wiedergutmachung betreiben wollen. Auch historisch gesehen liegt Inter im direkten Vergleich übrigens vorne: 68 Siegen stehen 58 Remis und 59 Niederlagen gegenüber.

Wie sehe ich das Spiel Inter Mailand gegen AC Mailand live im TV?

Das Serie-A-Topspiel zwischen Inter und AC Mailand wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt, eine TV-Ausstrahlung erfolgt nicht. Anpfiff ist um 18 Uhr. Die Partie wird von Carsten Fuß und Christian Bernhard kommentiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich Inter Mailand gegen AC Mailand im Livestream verfolgen?

DAZN überträgt die Partie zwischen Inter und AC Mailand online live. Dafür ist allerdings ein Abo beim Streamingsender nötig. Anpfiff des Spiels ist um 18 Uhr.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Inter Mailand gegen AC Mailand?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Serie-A-Topspiel Inter Mailand gegen AC Mailand bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.