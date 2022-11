﻿„Es bringt uns nichts zu klagen“: Shakhtar Donezk nimmt sein Los an, auch gegen RB Leipzig

Shakhtar Donezk ist ein Team ohne Zuhause. Sehr wohl eines mit einer Heimat. Die trägt RB Leipzigs letzten Gegner in der laufenden Champions-League-Gruppenphase. Jammern? Das kommt den Ukrainern nicht in den Sinn.

Warschau. Zuhause, wo ist das eigentlich? Für Spieler, Trainer und Staff von Shakhtar Donezk ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Denn ein Heimspiel, so ein richtiges, auf heimischem Rasen, das hat Shakhtar Donezk seit 2014 nicht mehr absolviert. Auswärts zuhause war der amtierende ukrainische Meister seitdem an diversen Orten. In Lwiw (Saison 2014/15 bis einschließlich Hinrunde 2015/16), in Charkiw (Rückrunde 2015/16 bis Mai 2020) und in Kiew (ab Mai 2020). Zumindest in der Champions League heißt das Zuhause für Shakhtars Profis in der laufenden Saison Warschau. Im Stadion von Legia Warschau, dem Stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (übersetzt: Stadion der Polnischen Armee benannt nach Marschall Józef Piłsudski), steigen die Heimspiele der Ukrainer. Hier muss am Mittwoch auch RB Leipzig ran. 18.45 Uhr ist Anpfiff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Vielleicht sind sie schon ein bisschen zu Hause hier“

Wer jetzt denkt, den Bundesligisten erwartet eine Art Geisterkulisse, der irrt. Gegen den Celtic FC (1:1) kamen 20.697 Fans ins Stadion Wojska Polskiego. Das Duell mit Real Madrid (1:1) sahen 29.030 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Teil von ihnen zeigte vor dem Anpfiff eine große Choreo in Blau und Gelb, den ukrainischen Nationalfarben. Die Zuschauermarke gegen Real dürfte auch gegen RB erreicht werden. Am vergangenen Freitag waren noch weniger als 1500 Tickets verfügbar für die Partie, in der sich beide Teams den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse sichern können. 600 Fans reisen aus Leipzig an. Die Arena fasst maximal 30.967 Menschen.

RB Leipzig und Shahkhtar Donezk treffen im Wojska Polskiego Stadion in Warschau aufeinander. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Donezk wartet noch auf seinen ersten Champions-League-Sieg in Warschau in dieser Saison. Liegt es am fehlenden Zuhause-Gefühl? Daran glaubt Xaver Schlager nicht. Der Mittelfeldspieler der Leipziger meinte am Dienstag: „Ich denke, sie haben sich gut darauf eingestellt. Sie wissen, was auf sie zukommt. Es ist jetzt ihr drittes Spiel hier. Vielleicht sind sie nun auch schon ein bisschen zu Hause hier.“

Shakhtar-Donezk-Trainer verbeugt sich vor seinem Team

Shakhtar wird in der polnischen Hauptstadt mit offenen Armen empfangen. Die Tatsache, dass Hausherr Legia nach einer enttäuschenden Saison 2021/22 als Tabellen-Zehnter der Ekstraklasa in dieser Spielzeit selbst in keinem der drei europäischen Wettbewerbe vertreten ist, dürfte ihren Beitrag dazu leisten. Wer eine Dauerkarte von Legia sein eigen nennt, darf auch die Partien von Donezk besuchen. Abseits der sportlichen Fakten gibt es noch die gesellschaftspolitischen. Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine steigt die Einwohnerzahl Warschaus beständig. Im Mai meldete die Stadtverwaltung einen Zuwachs um rund 15 Prozent, also um mehr als 300.000 Menschen. Für die Geflüchteten sind die Heim-Gastspiele von Shakhtar in der polnischen Hauptstadt natürlich ein Highlight.

Der Stolz der Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Elf aus Donezk ist groß. Yurii Hura trainiert den FK Oleksandriia. In der Ekstraklasa trafen beide Teams am Samstag in Lwiw aufeinander. Die Partie, die 2:2 endete, wurde knapp vor der Halbzeit wegen eines Luftangriffs und damit verbundenen Alarms für knapp eine Stunde unterbrochen. Nach Abpfiff meinte Hura angesprochen auf Shakhtar: „Sie sind unser einziger Repräsentant in der Champions League. Sie holen dort Punkte für das ganze Land und zeigen großartigen Fußball.“ So großartig, dass ein Sieg am Mittwoch das Team ins Achtelfinale des Wettbewerbs katapultieren würde. „Das geht nur mit Spielern, die Persönlichkeit haben“, verbeugte sich Coach Igor Jovićević vor seinen Kickern. Nur wenige von ihnen sind älter als 25 Jahre. „Wir spielen mit Mut und Talent und Energie und Teamgeist.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Wir haben im Grunde keine Pausen“

Wenn Shakhtar in der Königsklasse antritt, geht es seit Jahren um viel mehr als drei Punkte oder das Erreichen einer nächsten Runde. Es geht um Ablenkung von den Schrecken der Krieges. Und darum zu zeigen: Die Ukraine kämpft, auch auf dem Rasen. Und ihr Kampf ist nichts aussichtslos. Das wurde vor allem nach dem überraschenden 4:1-Erfolg in Leipzig deutlich. „Dieser Sieg ist für die Ukrainerinnen und Ukrainer, für die Soldaten, die für unseren Frieden kämpfen“, sagte Coach Jovićević nach der Partie Anfang September. „Ich habe viele Nachrichten aus der Ukraine bekommen, von meinen Freunden“, ergänzte Kapitän Taras Stepanenko. Auch von Soldaten an der Front habe er Glückwünsche bekommen. „Der Sieg ist wichtig für unser Land, für unsere Armee. Siege wie diese sind entscheidend für unsere Leute.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Siege dieser Art sind teuer erkauft. Denn die Kicker sind quasi permanent auf Reisen, pendeln zwischen verschiedenen Orten, verschiedenen Ländern. „Wenn Spieler anderer Teams sich im Jacuzzi ausruhen oder Zeit mit ihren Familien verbringen können, sind wir unterwegs“, so Jovićević, der seine Lieben seit anderthalb Monaten nicht gesehen hat. „Wir haben im Grunde keine Pausen, keine freien Tage. Denn wir müssen reisen. Aber das ist die Realität. Es bringt uns nichts zu klagen. Wir müssen kämpfen, so wie unsere Soldaten.“

Shakhtar-Coach Igor Jovićević will sich trotz der schwierigen Bedingungen für sein Team nicht beklagen. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Marco Rose: „Ich kann nur den Hut ziehen“

Auch bei RB ist man sich dieser besonderen Konstellation bewusst. „Sie sind hochmotiviert, denn natürlich spielen sie immer auch für ihr Land“, meinte Coach Marco Rose am Dienstagabend in Warschau. „Wir können alle immer wieder nur sagen, wie wichtig uns Frieden ist. Ich kann nur den Hut ziehen vor den Jungs, die da morgen spielen und nicht nur ihren Verein vertreten. Es ist ein Signal an alle, dass sie trotzdem rausgehen und versuchen, das Leben normal zu gestalten. Auch wenn es alles andere als normal ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übrigens: Spiele sind das eine, Training das andere. Auch da ist das mit dem Zuhause so eine Sache für Shakhtar. Das clubeigene Kirsha-Trainingszentrum in Donezk wurde im August 2014 bei einem militärischen Angriff so stark beschädigt, dass Einheiten dort nicht mehr umsetzbar waren. Sein Quartier bezog das Team deshalb in Kiew, bereitete sich im dortigen Olympiakomplex auf seine Partien vor. Aktuell trainieren die Profis von Shakhtar unter anderem immer wieder in Lwiw, auch in der vergangenen Woche. Seit Sonntag weilt das Team in Warschau, nutzt hier das Trainingszentrum von Legia, das sich mehr als 30 Kilometer außerhalb der polnischen Hauptstadt befindet. Die Nachwuchstalente des Clubs hat es unterdessen nach Kroatien verschlagen. Die Shakhtar-Akademie ist seit Monaten in Split zuhause.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.