﻿Sie wollen doch nur Spiele

Elisabeth Seitz glaubt fest an die Sportbegeisterung der Deutschen. „Im letzten Jahr, bei den European Championships in München, hat Deutschland gezeigt, wie viel Lust wir auf Sport haben“, sagte die Europameisterin am Stufenbarren im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Für die 29 Jahre alte Kunstturnerin ist klar: „Ich würde mich extrem freuen, wenn wir uns noch mal um Olympia bemühen würden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sebastian Brendel beschreibt seine Lust auf die Jagd nach Gold, Silber und Bronze hierzulande ebenso deutlich: „Olympische Spiele würden Deutschland gut stehen“, sagte der Kanute, der in seiner Karriere neben drei Olympiasiegen elf Weltmeistertitel eingesammelt hat, dem RND. „Ich bin auf jeden Fall dafür.“ Auch er verweist auf das Beispiel München 2022 und die Begeisterung der Zuschauerinnen und Zuschauer, die dort geherrscht habe.

Rennrodler, Rekordweltmeister und Dreifacholympiasieger Felix Loch beweist, dass die Phalanx der Olympiabefürworter unter den deutschen Athletinnen und Athleten unabhängig von der Jahreszeit ist. „Wir könnten es auf jeden Fall, vollkommen egal, ob das dann Sommer- oder Winterspiele sind. Wenn wir die Möglichkeit haben und die Chancen sehen, uns da durchzusetzen, sollten wir es auf jeden Fall probieren“, so Loch zum RND.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter den Aktiven ist die Lust auf Olympische Spiele in Deutschland also groß. Auch bei Funktionären und Verbänden hat sich eine Front gebildet, die das nach fatalen Tiefschlägen so ungern angefasste Thema noch mal angehen will. Und so wagt der Deutsche Olympische Sportbund DOSB einen neuen Olympiaanlauf, hat in dieser Woche den sogenannten Strategieprozess gestartet.

Andere Institutionen stehen dahinter: „Der Ansatz für den neuen Anlauf ist sehr kredibel, auch weil wir aus den bisherigen Olympiaversuchen etwas gelernt haben“, sagte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe und damit Finanzier vieler Olympioniken, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir unterstützen diesen Prozess, damit wir die Spiele nach Deutschland holen können.“ Sie könnten „die Nation dahinter vereinen und zusammenschweißen“.

Sommerspiele 2036 wären nächste realistische Option

Mögliche Austragungsorte haben ihr Interesse bekundet. Die Stadtoberhäupter der Rhein-Ruhr-Region unterstützen die Pläne, Hamburg, München und Berlin haben ihre Bereitschaft erklärt, sich in dem Prozess engagieren zu wollen.

Sportler und Sportlerinnen wie Turnerin Seitz, Kanute Brendel und Rodler Loch sind in ihrer Olympiabegeisterung uneigennützig unterwegs. Denn selbst wenn es zu einer Bewerbung kommt und Deutschland den Zuschlag erhalten würde, wären sie zu alt, um im Kampf um die Medaillen mitwirken zu können. Als erste realistische Bewerbungsoption gelten die Sommerspiele 2036, Seitz wäre dann 42 Jahre alt, Brendel 48. Die Winterspiele 2030 und 2034 sind zwar noch nicht vergeben, da 2026 Cortina d‘Ampezzo (Italien) als Ausrichter fungiert, dürften danach andere Kontinente für das Spektakel auf Eis und Schnee den Zuschlag erhalten. Dazu kommt die in Zeiten des Klimawandels gefährdete Schneesicherheit selbst in etablierten Wintersportregionen, die Olympische Winterspiele hierzulande unwahrscheinlicher erscheinen lassen.

Noch ein Versuch, Olympische Spiele nach Deutschland zu holen? Haben nicht die vergangenen Versuche blamabel geendet?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beispiel Leipzig: Die Sommerspiele 2012 sollten es werden. Am Ende lehnte das Internationale Olympische Komitee die Bewerbung in der Vorauswahl ab.

Beispiel München: Für die Winterspiele 2018 wagte man eine Bewerbung – den Zuschlag bekam das südkoreanische Pyeongchang. Für 2022 gab es einen neuen Anlauf, der nach einem vernichtenden Votum der Bürgerinnen und Bürger nicht einmal mehr zur Bewerbung wurde.

Beispiel Hamburg: Hier scheiterte die Bewerbung für 2024 vor der eigentlichen Bewerbung durch Volkes Stimme. Zu groß waren die Zweifel an der Finanzierbarkeit, vor einem „teuren Albtraum für Hamburg“, wie Kritiker polemisierten, zu groß waren die Skandale im Sport gewesen – Stichwort Sommermärchenaffäre –, zu groß war nach den Pariser Anschlägen die Terrorangst.

Beispiel Rhein-Ruhr-Region: 2032 sollten die Sommerspiele in den deutschen Westen geholt werden. Am Ende erhielt Brisbane im australischen Osten den Zuschlag. Das IOC hatte die deutschen Bemühungen nicht näher in Betracht gezogen – trotz des dem Zeitgeist und mittlerweile den Vorgaben standhaltenden Nachhaltigkeitskonzeptes, das mit existierenden Sportstätten statt Neubauten plante.

Ich persönlich fänd‘s toll, glaube aber nicht, dass die Idee durchsetzbar ist.“ Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch

Deutschland und seine Olympiabewerbungen – eine Erfolgsgeschichte ist das nicht. Der DOSB führt an, dass Deutschland der einzige G7-Staat sei, in dem von 2010 bis 2028 keine Olympischen und Paralympischen Spiele ausgetragen werden. Insgesamt scheiterte – je nach Lesart, was schon als Bewerbung zu bewerten ist – eine zweistellige Anzahl an Initiativen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch ist nach dieser Historie klar: „So wie aktuell die Stimmung in der Bevölkerung ist, sehe ich einen neuen Versuch als sehr, sehr schwierig an. Ich persönlich fänd‘s toll, glaube aber nicht, dass die Idee durchsetzbar ist.“ Höfl-Riesch wird gegenüber dem RND deutlich: „In erster Linie müssten die Medien aufhören, oft so negativ zu berichten. Mein Lieblingsbeispiel ist immer: Jeder schimpft über Olympia in Peking oder Südkorea, doch bei uns will‘s auch keiner haben. Das ist eine Doppelmoral, die ich nicht nachvollziehen kann. Man muss die positiven Dinge, die eine Olympiabewerbung nach sich ziehen würde, beleuchten – nicht immer nur die negativen. Das Thema Nachhaltigkeit spielt solch eine große Rolle. Deswegen verstehe ich nicht, warum man nicht Orte, in denen die Voraussetzungen für Olympische Spiele bereits gegeben sind, im Sinne der Nachhaltigkeit unterstützt.“

Doch die Austragungen in Deutschland waren keine reinen Freudenfeste. 1936 nutzten die Nationalsozialisten das Treffen der Jugend der Welt in Berlin für ihre Propaganda und um die Welt über ihre Pläne in Sicherheit zu wiegen. Wie soll mit diesem Erbe für den Fall eines Zuschlags für 2036, genau 100 Jahre später, umgegangen werden? Die heiter begonnenen Sommerspiele 1972 in München werden in der Erinnerung überschattet vom Attentat einer palästinensischen Terrorgruppe auf das israelische Olympiateam. Die olympische Bewegung musste das Trauma verkraften, unvorbereitet und ungeschützt angegriffen worden zu sein.

DOSB verzeichnet großen Mitgliederschwund

Trotz der belasteten Vorgeschichte soll es einen neuen Versuch geben. Der Grund ist klar: Ohne eine Leuchtturmkampagne droht der olympische Sport hierzulande weiter an Bedeutung zu verlieren. Da ist zum einen die leistungssportliche Komponente: Obwohl Deutschland hinter den USA und Russland auf Rang drei des ewigen olympischen Medaillenspiegels liegt, geht die Entwicklung bergab. 1992 in Barcelona gewann das deutsche Team 82 Medaillen, davon 33 goldene. Bei den wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschobenen Sommerspielen von Tokio errangen deutsche Athletinnen und Athleten 37-mal Edelmetall, golden glänzte dieses nur noch zehnmal.

Eine mögliche Folge der schwindenden Aushängeschilder: Der DOSB verliert Mitglieder. Waren 2014 fast 28 Millionen Deutsche im Sport organisiert, waren es 2022 knapp über 27 Millionen. Vor allem die Spitzenverbände der olympischen Sportarten verlieren Mitglieder, während die auf niedrigerem Niveau bei den Mitgliederzahlen operierenden Verbände der nicht olympischen Sportarten zulegen. Dazu kommen die Effekte der Pandemie. Zahlreiche Übungsleiterinnen und Übungsleiter sind dem organisierten Sport in den vergangenen drei Jahren von der Fahne gegangen. Der DOSB und das Bundesinnenministerium versuchen diese mithilfe der Kampagne „Dein Verein: Sport, nur besser“ durch finanzielle Anreize zurückzuholen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur was hätte mehr Strahlkraft als die Vorfreude auf Olympische Spiele? Welche Möglichkeiten für den Leistungssport auch bei Sponsoren würden sich mit dem Fokus auf ein globales Großereignis ergeben? Und passen die neuen Nachhaltigkeitsvorgaben und Anti-Gigantismus-Bestrebungen des IOC nicht hervorragend zur planerischen Vorsicht der Deutschen?

Mehr zum Thema Terrorismus Terrorismus Olympia-Attentat 1972: Der schwarze Tag von München

So wird immer wieder auf München verwiesen, weil dort noch viel von 1972 bereitstünde. Dazu das Erlebnis der European Championships 2022, die auf kleinem Niveau zeigten, welche Begeisterung Sportveranstaltungen im Land der Skeptiker und Bedenkenträger entfachen können. Für Sylvia Schenk, Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International Deutschland, sind diese Argumente nicht stichhaltig: „Keine der jetzt vorhandenen Sportstätten in Deutschland entspricht dem heutigen Olympiastandard, erst recht nicht dem Olympiastandard für 2040 oder 2044. Also von daher zu sagen, wir haben alles schon, ist sowieso Quatsch“, sagte die frühere Mittelstrecklerin und Olympiateilnehmerin von 1972 dem Deutschlandfunk. Sie ist der Meinung, Deutschland habe sich sportpolitisch von der Weltbühne verabschiedet, auch durch moralinsaure Debatten wie bei der Fußball-WM in Katar. Schenk misstraut den Motiven des DOSB. Hinter den Olympiaüberlegungen stünde vor allem der Versuch, mehr Sportförderung – also mehr Geld – herauszuholen.

Der DOSB will bei seinen neuen Versuchen „nicht wieder ins offene Messer laufen“, wie es hinter vorgehaltener Hand heißt. Die gescheiterten Initiativen der vergangenen Jahrzehnte haben Eindruck hinterlassen. Und so soll die Möglichkeit einer deutschen Olympiabewerbung nach und nach eruiert werden. Das Ziel: Es soll nur vorhandene Infrastruktur verwendet werden. Dadurch scheidet eine einzelne Stadt als Ausrichterin aus, weil keine über alle erforderlichen Sportstätten verfügt. Mithilfe von fünf Terminen in den Sommermonaten dieses Jahres soll bei sogenannten Debattencamps mit verschiedenen Interessensgruppen ein Meinungsbild erstellt werden. Erste Gespräche mit Gegnern und möglichen Ausrichtern sind geführt worden. Auf dieser Basis soll ein konkretes Konzept erarbeitet werden, über das der DOSB bei seiner Mitgliederversammlung Ende dieses Jahres abstimmen lassen will. Ist irgendwann eine mögliche Ausrichterregion gefunden, sollen auch dort die Bürgerinnen und Bürger befragt werden. Irgendwann könnte dann wirklich eine deutsche Olympiabewerbung angegangen werden.

Für 2036 hat übrigens Katar nach zwei gescheiterten Anläufen sowie der – im globalen Kontext – erfolgreichen Fußball-WM sein Interesse bekundet. Der Emir ist praktischerweise seit 2002 IOC-Mitglied. Für 2040 will Londons Bürgermeister Sadiq Khan eine Bewerbung für „die grünsten Spiele aller Zeiten“ prüfen lassen. Selbst wenn es also zu einem deutschen Versuch kommt: Die Konkurrenz ist stark.