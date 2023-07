Bei Kantersieg gegen MLS-Auswahl: Havertz feiert Tor-Debüt für Arsenal

Nationalspieler Kai Havertz hat auf der USA-Reise des FC Arsenal erstmals ein Tor für seinen neuen Klub erzielt. Beim 5:0 (2:0) über eine Auswahl der nordamerikanischen Liga MLS gelang Havertz in der 89. Minute der Treffer zum Endstand. Der 24 Jahre alte Offensivspieler war nach der vergangenen Saison vom Londoner Premier-League-Rivalen FC Chelsea zu Arsenal gewechselt.

Vor 20.000 Zuschauern in Washington markierten Gabriel Jesus (5. Minute), Leandro Trossard (23.), Jorginho per Foulelfmeter (48.) und Gabriel Martinelli (85.) am Mittwoch (Ortszeit) die weiteren Treffer. Havertz wurde zur Halbzeit eingewechselt. Stunden zuvor hatte sich der DFB-Profi noch bei einer sogenannten „Skill-Challenge“ blamiert. Der spielerische Wettbewerb besteht aus fünf Kategorien. Es treten zehn Spieler, darunter acht Feldspieler und zwei Torhüter, an. Am Ende gewinnt die Mannschaft, die am meisten Punkte gesammelt hat. Havertz trat in der „Cross- und Volley-Challenge“ an und sollte dabei möglichst kreativ Tore schießen. Es gab für die Treffer und die Kreativität jeweils Punkte – allerdings traf der 24-jährige Mittelfeldspieler nicht ein einziges Mal, laut „Daily Mail“ als erster Spieler in der Geschichte.

Debüt auch für Rekordtransfer Rice

Bei seinem ersten Einsatz im Dress des FC Arsenal hatte Havertz noch keine Akzente gesetzt. Im Testspiel beim Zweitliga-Klub 1. FC Nürnberg kamen die „Gunners“ vor einer Woche nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Mehr Grund zum Feiern hatten Havertz und Co. nun beim Sieg gegen die MLS-Auswahl. Dort kam auch der weitere Neuzugang Declan Rice Mitte der zweiten Halbzeit zum Debüt für Arsenal. Der laut Medienberichten für umgerechnet fast 122 Millionen Euro von West Ham United gekommene Rice gilt aufgrund dieser Ablösesumme als teuerster britischer Fußballprofi.