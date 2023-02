﻿Simon Terodde: Warum die Bundesliga nicht sein Revier ist

Zweitligarekordtorschütze Simon Terodde verliert in der Bundesliga regelmäßig seine Treffsicherheit. Auch in dieser Saison will es mit dem Toreschießen für den Schalke-Stürmer nicht so recht klappen. Eine Analyse der Gründe.

78 Spiele, 13 Tore – die Quote von Simon Terodde in der Fußball-Bundesliga liest sich eher wie die eines Defensivspielers. Dabei ist der Zweitligarekordtorjäger mit den besten Fähigkeiten ausgestattet. Ist der 34 Jahre alte Stürmer von Schalke 04 nicht bundesligatauglich? S04-Legende Klaus Fischer und Förderer Frank Schaefer nehmen Terodde im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Schutz.

„Man muss bei dieser Thematik immer daran denken, dass Simon Terodde ein Strafraumspieler ist. Bei allen Vereinen, die er nach oben geschossen hat, passte das Spielsystem anschließend nicht mehr zu ihm. Stuttgart, Köln oder auch Schalke haben sich immer zurückgezogen und mehr auf das Kompakte und Konter gesetzt. Das war für Simon immer sehr schwer“, sagt Fischer. Terodde kehrt an diesem Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) an den Ort zurück, wo er einst seinen Durchbruch im Profifußball feierte – an die Alte Försterei.

Bei Union Berlin erzielte der Angreifer zu Zweitligazeiten in 93 Partien 25 Treffer. „Dieser Schritt war genau der richtige“, erinnert sich Schaefer. Der heute 59-Jährige hatte seinen ehemaligen Schützling einst davon abgehalten, die Karriere schon in jungen Jahren zu beenden. 2009 holte Schaefer den damals unglücklichen Terodde in die Köln-Reserve. „Er war an seinem Tiefpunkt, als er zu uns gekommen ist. Simon brauchte einen kompletten Neuanfang. Körpersprache, Verfassung, Selbstvertrauen, Ori­en­tie­rung – ihm fehlte einfach alles“, sagt Schaefer.

Teroddes Bundesliga-Versuche misslangen

Am 6. November 2010 verhalf er Terodde zum Bundesliga-Debüt. Doch so richtig durchstarten konnte der Stürmer beim FC vorerst nicht. Als er vier Jahre später über Union zurück in den Westen zum VfL Bochum wechselte, überzeugte der gebürtige Bocholter mit einer überragenden Quote (66 Spiele, 41 Tore). Und spätestens nach seinen 25 Toren im Aufstiegsjahr des VfB Stuttgart wirkte sogar die Nationalmannschaft nur noch einen kleinen Sprung entfernt.

Doch dann kam im Jahr 2017 der nächste Bundesliga-Versuch. Und es folgte die große Enttäuschung: 15 Spiele, zwei Tore. Stuttgart sortierte Terodde im Winter 2018 aus, Köln holte den einstigen Reservespieler zurück. Beim FC war der wuchtige Mittelstürmer gesetzt, traf aber nur fünfmal bei 15 Versuchen. Es folgte der Abstieg. Terodde blieb – und schoss den FC direkt wieder mit 29 Toren in 33 Spielen zurück ins Oberhaus.

Was dann passierte, dürfte ei­gent­lich klar sein. 23 Erstligaeinsätze, drei Tore – und am Ende der Saison 2019/2020 die nächste Rückkehr in die 2. Liga. Dieses Mal wollte sich der Hamburger SV mit der Terodde-Hilfe nach oben katapultieren. Trotz seiner 24 Treffer scheiterte der HSV knapp, Schalke klopfte an und lotste den Stürmer zurück ins Revier. Es kam, wie es kommen musste. Im Aufstiegsjahr wurde Terodde alleiniger Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, inzwischen blickt er auf 172 Treffer in 283 Zweitligapartien zurück.

Doch was ist mit der Bundesliga? So ganz möchte Stürmerlegende Fischer dem stellvertretenden Schalke-Kapitän die Bundesliga-Tauglichkeit nicht absprechen. Der 73-Jäh­ri­ge ist überzeugt davon, dass Terodde auch jetzt noch bei einem Topklub „auf alle Fälle zehn bis 15 Tore pro Saison“ schießen würde. „Schauen Sie sich den Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern an. Mit Terodde in München wäre das nichts anderes. Da wird er mit Bällen gefüttert“, sagt Fischer. Vielleicht startet Terodde ja in Berlin eine Serie. Dort, wo er einst seinen Durchbruch als Profi schaffte.