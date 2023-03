﻿Gähnende Leere auf den Tribünen in Planica: die hausgemachte Ernüchterung

Am Dienstag verkündeten Fin Bartels und Hauke Wahl, dass sie in der nächsten Saison nicht mehr zum Kader von Holstein Kiel gehören werden. Eine harte Nachricht für die Fans der Störche. Am Rande der Trainingseinheit der KSV zeigten viele aber Verständnis, besonders für Bartels, der seine Karriere beendet.