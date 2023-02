﻿Medaillenregen im Skispringen: Wie die Frauen selbst die Männer mitziehen

Die deutschen Skispringerinnen dominieren bei der WM in Planica und ziehen mit ihren Erfolgen auch die in dieser Saison bisher enttäuschenden Männer mit.

„Die Nummer eins der Welt sind wir.“ Immer wieder sangen Deutschlands Skispringerinnen ihren Lieblingssong in der Arena von Planica. Zum ersten Mal war das Lied nach dem Einzelgold von Katharina Althaus zu hören gewesen, am Samstag konnten die deutschen Frauen dann nach dem Triumph im Teamwettbewerb den zweiten Weltmeistertitel feiern.

Inspiriert davon holten Andreas Wellinger Silber und Karl Geiger Bronze im Einzel der Männer auf der Normalschanze. Eine Wiederauferstehung nach einer enttäuschenden Saison. Deutschland ist damit die Fliegernation Nummer eins und wird die Gesamtbilanz der WM 2021 in Oberstdorf (vier Medaillen/zweimal Gold) übertreffen.

„Die Jungs sind mit einer unglaublichen mentalen Stärke wahnsinnig gut Ski gesprungen“, schwärmte Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher. „Katharina Althaus und die Mädels haben uns brutal geholfen. Die haben das durchgehämmert, und die Jungs sind mitgegangen.“ Nur der Pole Piotr Zyla, der mit einem Schanzenrekord die erfolgreiche Titelverteidigung schaffte, verhinderte einen weiteren deutschen WM-Titel.

Bei der Vierschanzentournee waren die deutschen Männer schwach

Davon hätte vor sieben Wochen nach einem der schlechtesten deutschen Tourneeergebnisse aller Zeiten niemand zu träumen gewagt. Chefcoach Horngacher stand unter Druck. „Aber Stef hat die Ruhe behalten – großes Lob an die Trainer, sie haben uns super gecoacht“, schwärmte Geiger. „Wir haben nicht bei anderen gesucht, was sie besser machen, sondern uns gefragt: Was müssen wir besser machen? Woran fehlt es?“, fügte Wellinger hinzu. Das Thema Sprunganzug dürfte dabei ein Puzzlestein gewesen sein. Horngacher hatte schon vor der WM zu Protokoll gegeben, dass es die Deutschen beim Saisonauftakt mit den „Materialregeln zu genau“ genommen hätten. Andere Topnationen sprangen in größeren Anzügen, was ihre Tragfläche in der Luft und damit die Erfolgschancen deutlich verbesserte.

Bei der WM war Deutschland wieder auf einem Level mit den anderen – und konnte feiern. Geiger, König der WM 2021 in seiner Heimat Oberstdorf mit vier Medaillen, zeigte wieder einmal seine Stärke bei Großereignissen. Und Wellinger, der in jungen Jahren schon Doppelolympiasieger und Weltmeister geworden war, schaffte nach fünfjähriger Leidenszeit mit vielen Verletzungen die Rückkehr aufs Podest. „Ich habe in den letzten Jahren immer wieder auf den Sack bekommen, aber ich habe nie aufgegeben.“

Ähnlich war es auch bei den deutschen Frauen, die 2021 im Jahr des Abschieds von Erfolgscoach Andreas Bauer als Team den Kontakt zur Weltspitze verloren hatten. Mit dem neuen Bundestrainer Maximilian Mechler wurde ein Neuanfang gestartet und der Teamgeist gestärkt. „Wir haben uns alle gern. Jede macht das, was das Beste für sie ist, aber wir sind alle füreinander da. Und ab und zu machen wir auch mal Party zusammen“, erklärte Anna Ruprecht, die neben Althaus, Selina Freitag und Luisa Görlich den Team-Weltmeistertitel gewann.

Sport­artenübergreifend: Großer Zusammenhalt im deutschen Team

Der Zusammenhalt gilt sport­artenübergreifend: Nach ihrem Goldtriumph eilten die Skispringerinnen an die Langlaufstrecke und feuerten Kombinierer Julian Schmid auf dem Weg zu Einzelsilber an.

Team-Weltmeisterin Ruprecht nutzte die WM-Bühne auch, um ein Tabu zu brechen. Wie Alpinweltstar Mikaela Shiffrin bei der WM sprach sie das Thema Monatszyklus an. „Wenn es mal nicht so gut läuft, sollte man auch sagen können: Ich habe meine Tage.“ Das Trainerteam um Chefcoach Mechler gehe glücklicherweise sehr offen mit diesem Thema um: „Die sagen dann auch mal, dass wir uns mit einer Wärmflasche ins Bett legen können.“

Ein Mosaiksteinchen, warum Deutschland die Nummer eins im Fliegersport ist – und Katharina Althaus mit sechs WM-Titeln die erfolgreichste Skispringerin überhaupt.