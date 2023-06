﻿Skibbe: Was sich der deutsche Fußball vom japanischen abgucken kann

Michael Skibbe ist seit Beginn 2022 Trainer beim japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima. Japan ist das sechste Land, in dem der 57-Jährige als Trainer arbeitet. In der Bundesliga war Skibbe zuvor bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt tätig gewesen, ehe er zuletzt bei Borussia Dortmund die Nachwuchsarbeit verantwortete.

Um die Jahrtausendwende arbeitete Skibbe mehrere Jahre für den DBF, wo er zu den Drahtziehern einer strukturellen Neuausrichtung der Nachwuchsarbeit zählte. Als Co-Trainer der DFB-Nationalmannschaft erreichte Skibbe gemeinsam mit dem damaligen Bundestrainer Rudi Völler das Finale der WM 2002 in Japan und Südkorea, das mit 0:2 gegen Brasilien verloren ging. Vor dem 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Montag gegen die Ukraine spricht Skibbe im Interview über die Krise des DFB und Vergleiche mit dem japanischen Fußball.

Herr Skibbe, Sie sind seit Anfang 2022 bei Sanfrecce Hiroshima unter Vertrag. Für einen Trainer, der einst in der Bundesliga und beim DFB arbeitete, könnte ein Engagement in der japanischen Liga als Rückschritt bewertet werden. Wie sehen Sie das?

Ich sehe das anders. Der japanische Fußball hat sich über die vergangenen Jahre extrem gut entwickelt. In der J-League haben wir mittlerweile ein sehr hohes Tempo. Als wir vor Kurzem mit Sanfrecce gegen Lukas Podolskis Ex-Klub Vissel Kobe spielten, mussten meine Verteidiger mit Stürmern wie Yuya Osako und Yoshinori Muto klarkommen, die beide Bundesliga-Erfahrung haben, aber noch im besten Alter sind.

Der japanische Fußball ist mit dem deutschen also ebenbürtig?

Noch nicht ganz, aber er holt sehr schnell auf. Ein Problem, das die japanischen Klubs haben, ist die Möglichkeit von Testspielen auf hohem Niveau. Innerhalb von Europa ist das überhaupt kein Problem, da gibt es in diversen Nachbarländern kompetitive Klubs. In Asien sind die Distanzen viel größer und das Niveau der J-League-Mannschaften hat wahrscheinlich nur Südkorea. Trotzdem bringt das japanische Ausbildungssystem, das sich stärker an den Schulen und Universitäten orientiert als an Vereinen, immer wieder Topspieler hervor. Und mit diesen jungen Spielern zu arbeiten macht großen Spaß.

Michael Skibbe, Trainer von Sanfrecce Hiroshima, während eines Spiels gegen Vissel Kobe. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Offenbar hat man in Hiroshima auch mit Ihnen Spaß. 2022 wurden Sie Japans Trainer des Jahres, im April Trainer des Monats. Sanfrecce haben Sie nach Jahren der Mittelmäßigkeit zurück ins Meisterschaftsrennen geführt. Fans und Spieler schwärmen unter anderem, dass Sie viel loben.

Dass ich die Mannschaft oft lobe, wurde mir tatsächlich schon häufiger gesagt. Anscheinend ist es hier üblich, auch nach guten Spielen und Aktionen das Haar in der Suppe zu suchen. Aber ich war immer überzeugt, dass man durch positive Kommunikation an die Spieler herankommt. Selbst Kritik sollte in ein Lob verpackt sein. Aber es läuft insgesamt auch gut. Wir haben ein familiäres Vereinsklima, auch weil unser Trainingsgelände hier am Stadtrand von Hiroshima zwischen den Bergen liegt. Es hilft auch, dass in Japan das mediale Umfeld zurückhaltender ist als in Deutschland.

Apropos mediales Umfeld: Nach der erneut missglückten WM in Katar ist in Deutschland viel über die Führung im DFB diskutiert worden, für den auch Sie jahrelang gearbeitet haben. Mit Rudi Völler managt nun ein Mann die Nationalmannschaft, den kritische Stimmen das Gegenteil von Modernisierung nennen. Sie haben mit Völler lange Zeit zusammengearbeitet: Was meinen Sie?

Ich glaube, Rudi ist für die jetzige Situation der beste Mann. Dabei geht es aber viel weniger um die Frage nach Neuausrichtung, sondern erst mal um Ordnung. Es sieht so aus, als hätte sich im Verband einiges auseinanderentwickelt. Und Rudi ist einer, der alle Parteien wieder zusammenbringen kann, weil er einerseits das Ansehen als Fußballer hat und andererseits durch seine einmalige menschliche Art die Leute für sich gewinnt. So interpretiere ich seine Aufgabe jetzt: die Leute zusammenbringen.

Bei Völler handelt es sich zweifellos nur um eine Übergangslösung?

So verstehe ich das jedenfalls, und ich denke, so versteht es auch Rudi selbst. Eine strategische Neuausrichtung für die nächsten zehn Jahre, so wie wir sie um die Jahrtausendwende vorgenommen haben, wäre wohl erst der nächste Schritt. Damals hat das einige Zeit in Anspruch genommen. Wir haben erfahrene deutsche Trainer für je einige Wochen ins europäische Ausland geschickt, damit sie sich dort das Ausbildungssystem ansehen. Dann kamen sie alle mit Notizen zurück, auf deren Grundlage wir dann eine neue Struktur erarbeiteten. Das war erfolgreich. Aber das braucht mehr Zeit.

Zu den Ergebnissen gehörten das Stützpunktsystem, die Nachwuchsleistungszentren der Profiklubs, die A-Junioren-Bundesliga und ein stärker ballorientiertes Trainingskonzept. Aber: Ein Erfolg zeigte sich schon bei der WM 2002 in Japan, als Deutschland unter der Führung von Ihnen und Völler mit einem durchschnittlichen Kader das Finale erreichte. Hatte das schon mit den Reformen zu tun?

Für Effekte der Neuausrichtung war es damals noch zu früh. Aber unser Kader war 2002 besser, als man heute oft sagt. Mit Oliver Kahn und Michael Ballack hatten wir zwei Weltklassespieler auf Schlüsselpositionen und Miroslav Klose entwickelte sich gerade zu einem Topstürmer. In der Defensive waren wir sehr solide. Aber wir hatten natürlich auch Glück, dass Mitfavoriten ausschieden, sodass wir nicht auf sie trafen. Im Finale gegen Brasilien hatten wir dann gute Chancen auf den Sieg.

Deutschland war jahrzehntelang in der Defensive stark, hat hier aber zuletzt nachgelassen. Michael Skibbe

Heute steht der deutsche Fußball vielleicht dort, wo er vor der WM 2002 stand: Man hat erfolglose Jahre hinter sich und ist überzeugt, dass sich viel ändern muss. Deutschland hat bei der letzten WM auch gegen Japan verloren. Waren Sie überrascht?

Eigentlich nicht. Japan spielt aus einer starken Defensive sehr explosiv nach vorne. Deutschland war dagegen jahrzehntelang in der Defensive stark, hat hier aber zuletzt nachgelassen. Ich glaube sogar, dass sich der deutsche Fußball mittlerweile einiges vom japanischen abgucken kann.

An was denken Sie konkret?

Nicht nur in der Organisation der Defensive. Auch wenn Sie sich Spieler wie Muto und Osako ansehen, die jetzt bei Vissel Kobe unter Vertrag stehen, oder Offensivleute wie Ritsu Doan vom SC Freiburg und Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt: Das sind taktisch kluge, sehr schnelle, robuste, aggressive Spieler mit richtig gutem Zug zum Tor. Diese Typen wirft das japanische System in hoher Zahl aus. Außerdem kann ich nun aus Erfahrung sagen, dass man in Japan generell sehr gerne und viel arbeitet. Spieler nehmen Kritik an und entwickeln sich weiter. Das ist in Deutschland nicht immer so.

Sie sagen, Sie fühlen sich wohl in Japan. Ist Hiroshima für Sie ein Zwischenstopp oder wollen Sie bleiben?

Wenn ich es mir aussuchen kann, bleibe ich noch lange hier in Hiroshima. Die Stadt ist grün und angenehm, die Menschen sind sehr freundlich. Außerdem bauen wir gerade ein neues, reines Fußballstadion. Als Trainer zurück nach Deutschland möchte ich nicht mehr. Der öffentliche Umgang mit Trainern ist mir über die Jahre zu hektisch und laut geworden. Hier habe ich das Gefühl, dass ich in Ruhe fußballerisch arbeiten und eine Mannschaft formen kann.