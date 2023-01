﻿Skispringer Halvor Egner Granerud – das ist Norwegens Goldjunge

Als Sven Hannawald vor 21 Jahren den bislang letzten deutschen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee feierte, war der kleine Halvor Egner Granerud im fernen Norwegen einer seiner größten Fans. „Ich bin daheim im Garten gesprungen und meine Ski hatten die gleiche Farbe wie die von Sven Hannawald“, hat der 26-Jährige in diesen Tagen erzählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach seinem Triumph bei der 71. Vierschanzentournee ist Granerud selbst eine Legende des Skispringens. Mit Versuchen auf 139,5 und 143,5 Meter holte der Norweger am Freitag in Bischofshofen seinen dritten Tagessieg bei dieser Tournee. Der Pole Dawid Kubacki belegte in der Gesamtwertung den zweiten Rang. Das Gesamtpodium komplettierte der Slowene Anze Lanisek. Bester deutscher Athlet in der Tageswertung war Philipp Raimund auf Platz zwölf, im Gesamtranking Andreas Wellinger auf Rang elf. Erstmals seit zwölf Jahren schaffte es kein Deutscher unter die Top Ten der Gesamtwertung.

Als erster Norweger seit Anders Jacobsen vor 16 Jahren entschied Granerud den Skisprung-Grand-Slam für sich. Als Lohn nimmt er 100.000 Schweizer Franken und den berühmten goldenen Adler als Trophäe mit nach Hause. Und die Erfüllung „einer meiner größten Träume, die ich als Skispringer habe: Es bedeutet die Welt für mich, die Vierschanzentournee zu gewinnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manchmal ist Granerud „etwas zu detailverliebt und zu verkopft“

Ein begnadeter Flieger war der Gesamtweltcup-Sieger 2020/2021 schon immer, doch oft scheiterte er in den vergangenen zwei Wintern an seinen Nerven. Ob bei der Vierschanzentournee oder der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf, wo er als Topfavorit keine Einzelmedaille gewann. „Halvor ist ein 24-Stunden-Athlet, tut alles für den Sport. Manchmal ist er etwas zu detailverliebt und zu verkopft“, erklärt der norwegische Cheftrainer Alexander Stöckl die Gründe, warum es so lange bis zum Durchbruch gedauert hat: „Aber er bekommt das immer besser in den Griff. Bei den wichtigsten Springen des Jahres so eine Leistung zu zeigen, ist gigantisch und extrem nervenstark.“ Granerud selbst sagt, dass er „einen Weg gefunden hat, mit dem Druck umzugehen“.

In der Szene wird der Norweger für seine Flugkünste bewundert. Und das, obwohl Stöckl auf dem Trainerturm immer zittert, ob sein Schützling den rechten Ski rechtzeitig in die richtige Flugposition bringt. „Trotz seines Skifehlers macht Granerud vor allem im Flug die entscheidenden Meter. Wenn sein System greift, dann fliegt er einfach geradeaus“, meint der Deutsche Karl Geiger.

Faszination Pfeilewerfen: Warum die Darts-WM jedes Jahr so viele Leute begeistert Seit Jahren ist die Darts-WM rund um die Weihnachtstage ein fester Bestandteil im TV-Programm. Lange Zeit als Partysportart belächelt, gewinnt sie samt ihrer Protagonisten stets mehr Fans. Was macht Darts so attraktiv – und wie viel Potenzial steckt noch im deutschen Markt? Eine Analyse. Jetzt mit RND+ lesen

„Nakenhopperen“: So kam es zu Graneruds kuriosem Spitznamen

Der Vierschanzentournee-Sieger und Gewinner des Gesamtweltcups 2020/2021 ist ein außergewöhnlicher Charakter, das zeichnete sich schon in seiner Kindheit ab. Seinen Eltern hat er den Auftrag erteilt, dass sie ihn vom Playstation-Spielen abhalten sollen: „Schließlich will ich einmal der beste Skispringer der Welt werden.“ Auf dem Weg dahin gab es Umwege. In seiner Jugendzeit sprang Granerud nach einem Grillfest mit Freunden nackt von einer 60-Meter-Schanze in Oslo. Natürlich wurde das bildlich festgehalten. Seitdem hat Granerud in Norwegen den Spitznamen „Nakenhopperen“ – der nackte Skispringer – weg. Noch heute findet er, dass das „mein witzigster Tag im Leben als Skispringer war“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Später jobbte der Skisprung-Star in einem Kindergarten in seiner Heimat Trondheim. Dort musste er sich 2020 im Corona-Lockdown Geld dazuverdienen, nachdem im Winter davor ein 23. Platz sein bestes Weltcup-Resultat gewesen war. Mittlerweile ist selbst sein einstiges Idol Hannawald ein Fan der Flugkünste von Granerud.