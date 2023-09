Maßnahmen, Torwart-Frage, Kapitänsamt: So geht Nagelsmann den DFB-Job an

Julian Nagelsmann soll die deutsche Nationalmannschaft aus der Krise führen und eine erfolgreiche Heim-EM im kommenden Sommer spielen. Besonders wichtig sei es, die Nation „mit gutem Fußball“ zu begeistern“, sagte der 36-Jährige am Freitagmittag bei seiner offiziellen Vorstellung in Frankfurt, bei der auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie Sportdirektor Rudi Völler mit von der Partie waren. Zudem sprach der neue Bundestrainer über ...

… seine Aufgabe: „Ich fand die Gespräche herausragend gut, deswegen gab es keinen Anlass, mich überzeugen zu müssen. Das Ziel, eine gute Heim-EM zu spielen, ist ein extremer Anreiz für mich. Das ist eine große Herausforderung, der wir uns im Team stellen. Wir gehen sie an mit viel Enthusiasmus und einer großen Vorfreude und auch mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein. Bei einer Heim-EM steht eine Nation dahinter, die wir als ganze Mannschaft mit gutem Fußball begeistern wollen.“

… über die bevorstehende USA-Reise im Oktober mit Länderspielen gegen die USA und Mexiko: „Für so eine Reise in die USA gibt es immer ein Für und Wider. Für mich als neuer Trainer der Mannschaft gibt es ein großes Für, weil wir einfach einen gewissen Zeitraum zusammen sind und ganze Tage zusammen verbringen. Ich kenne generell alle Spieler, aber noch nicht jeden persönlich. So habe ich die Chance, die Mannschaft besser kennenzulernen. Die Reise bis zur EM ist wichtig, wir müssen jede Einheit, alle Spiele nutzen. Natürlich steht da eine körperliche Belastung hinter, mit der wir nicht blauäugig umgehen werden. Die Jungs stehen alle gut im Saft, deswegen mache ich mir da keine Gedanken.“

… die vergangenen Länderspiele und die DFB-Doku: „Ich will gar nicht so viel über die Vergangenheit reden. Natürlich habe ich alle Länderspiele gesehen. Ich sitze natürlich ein bisschen anders vorm Fernseher als ein Journalist. Ich habe auch ein bisschen Mitgefühl für die einzelnen Protagonisten, was da so außenrum geschrieben und berichtet wird. Generell bin ich kein Trainertyp, der vor dem Fernseher sitzt und sagt: ‚Das würde ich so nicht machen.‘ Weil ich weiß, wie es als Trainer im Alltag und als Spieler ist. Ich habe die Spiele aus Fansicht begutachtet. Ich habe mich natürlich nicht darüber gefreut, dass wir die letzten Spiele und die WM nicht erfolgreich gestaltet haben. Die Doku habe ich mir bewusst noch nicht angeguckt, weil ich mir ein eigenes Bild machen will. Ich werde mir sicherlich auf dem Weg zur EM die Doku ansehen.“

… die Zeit nach dem Aus beim FC Bayern: „Ich habe ein paar Urlaube gemacht. Ich habe die Zeit mit der Familie verbracht. Ich kannte das so auch noch nicht. Die ersten Wochen waren ungewohnt für mich. Ich bin schon jemand mit Tatendrang. Ich bin seit 15 im Leistungssport Fußball unterwegs. Die Taktung war immer ähnlich. Ich habe viele Treffen und Meetings gehabt, um die Zeit beim FC Bayern München zu reflektieren – um mich mit meinem eigenen Fußball zu beschäftigen. Ich bin froh, dass ich die Chance habe, die Fehler, die ich bei Bayern gemacht habe, nicht nochmal zu machen – sondern mich verbessert zu zeigen in gewissen Bereichen, die mir wichtig sind.“

… den Stand der Mannschaft und seine Mittel, um „den Schalter umzulegen“: „Mit einer klaren Idee. Wir brauchen eine gute gesunde Aggressivität Richtung gegnerisches Tor – im Attackieren und mit Ball. Gerade gegen tiefstehende Gegner benötigen wir die richtige Präsenz im Sechzehner. Wir wollen Stress erzeugen beim Gegner. Es soll dem Gegner auch wehtun, gegen uns zu spielen. Dann kommt auch die nötige Emotion rüber, die wir brauchen, um die die Fußball-Nation zu begeistern.“

… seine neuen Co-Trainer: „Ich sehe Rudi (Völler) auch als Teil des Trainerteams bei uns. Wir werden einen sehr engen Austausch haben. Das ist mir sehr wichtig. Den positiven Einfluss, den Rudi auf die Mannschaft hatte, hat man gesehen. Das ist für die Mannschaft sehr befruchtend. Ich kenne Sandro schon lange. Ich habe ihn in Hoffenheim trainiert. Ich weiß, dass er ein sehr intelligenter Mann ist. Er hat in der Kürze der Zeit einen guten Job gemacht. Es war total naheliegend, ihn zu fragen, ob er sich vorstellen kann, auch dem neuen Trainerteam anzugehören. Es war sehr Sandro-typisch. Das Telefon wurde sehr warm an meinem Ohr, weil er sehr gebrannt hat. Das hat mir sofort signalisiert, dass es die richtige Entscheidung war. Er ist schon dieses Wochenende in den Stadien unterwegs, um Spiele zu sehen. Mit Benji (Glück) arbeite ich seit mehreren Jahren sehr erfolgreich zusammen. Er ist einer, der meine Struktur und meine Gedanken kennt, der diese Gedanken ums Trainerteam und andere Bereiche reintragen kann, ohne dass ich das muss. Ich freue mich, dass der Weg gemeinsam weitergeht.“

… das Treffen mit dem DFB: „Kontakt halte ich immer gerne privat, weil es private Gedanken sind, die man austauscht. Der persönliche Austausch mit den Spielern ist das Allerwichtigste. Ansprechpartner Nummer eins bleiben die Spieler.“

… mögliche Angst vor der Aufgabe: „Bammel habe ich nicht. Ich habe schon Verantwortungsbewusstsein. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft und Vertrauen in das Trainerteam. Ich bin sehr guter Dinge, dass wir eine erfolgreiche WM spielen. Man muss in diesem Job gewisse Dinge aushalten. Man muss sich bewusst sein, wenn man abends ins Bett geht, dass es schon noch einen anderen Teil gibt, der mich als Person definiert. Und nicht nur der Job des Fußballtrainers.“

… seine kurze Vertragslaufzeit bis zum 31. Juli 2024: „Für mich steht die EM im Fokus in meiner Denkweise. Wir wollen ein gutes Heimturnier spielen. Der DFB, wir hatten den Wunsch, dass die gegenseitige Arbeit Vertrauen weckt und nicht irgendein Vertragspapier. Wenn wir im Sommer dasitzen und sagen es war sehr erfolgreich und hat alle Punkte erfüllt, dann ist von meiner Seite auch nichts ausgeschlossen.“

… Manuel Neuer und seine Chancen, Deutschlands Nummer eins zu werden: „Es ist das Allerwichtigste, dass wir Manuel die nötige Zeit geben, gesund zu werden und wieder 100 Prozent Leistungsfähigkeit zu kriegen. Wenn dieser Fall eintritt, werden wir die Situation bewerten.“

… seinen Verzicht auf Geld: „Generell ist mir ganz wichtig: Mein Job ist ein Privileg und ich verdiene genug Geld. Ich freue mich, dass ich den Job bekommen habe. Es geht für mich um die Sache.“

… den Moment der Entlassung beim FC Bayern: „Ich will nicht viel über die Vergangenheit reden. Eine Entlassung ist nie so schön. Wichtig ist, dass man seine Lehren daraus zieht. Das haben wir im Team getan, um gewisse Fehler in der Zukunft nicht mehr zu machen.“

… die Kapitänsfrage: „Ich belasse es dabei. Ich bin von Ilkay (Gündogan) als Mensch und auch als Spieler extrem überzeugt. Ich empfinde die Entscheidung nach wie vor als gut. Ich habe ihn informiert.“