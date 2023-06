„Goldene Generation“ und Co. – so lief die U21-EM für Deutschland seit 2009

Die Erfolgsserie der deutschen U21-Nationalmannschaft scheint ein Ende zu haben. Bei der laufenden Europameisterschaft in Georgien und Rumänien droht dem Team von Trainer Antonio Di Salvo nach zwei schwachen Ergebnisse gegen Israel (1:1) und Tschechien (1:2) das Aus in der Vorrunde. Am Mittwoch (18 Uhr, Sat.1) braucht es einen Sieg im Duell mit den bisher zweimal siegreichen Engländern und zugleich ein nicht höheren Erfolg Israels im Parallelspiel, um das Viertelfinale noch zu erreichen.

Die EM-Bilanz der jüngeren Vergangenheit liest sich dabei hervorragend. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt auf die Turniere seit dem ersten Titel 2009 zurück. Damals glänzte die „Goldene Generation“ um sechs Profis, die fünf Jahre später in Brasilien den Weltmeister-Thron mit der A-Nationalmannschaft bestiegen.

EM 2009 in Schweden - Europameister

Im Kader des DFB-Teams standen unter anderem Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Jerome Boateng, Mats Hummels, Sami Khedira und Mesut Özil. Seinerzeit traten nur acht Teams in zwei Vierergruppen an. In der Vorrunde gab es einen Sieg gegen Finnland sowie zwei Unentschieden gegen Spanien und England, was zum Weiterkommen als Gruppenzweiter reichte. Im Halbfinale gewann Deutschland gegen Italien und setzte sich im furiosen Endspiel mit 4:0 gegen die Engländer durch – in der Gruppe hatten sich die beiden Fußball-Großmächte mit 1:1 getrennt. Ein Doppelpack von Sandro Wagner sowie Treffer von Gonzalo Castro und Özil brachten den Sieg für die Truppe von Coach Horst Hrubesch. Im Jahr des U21-Triumphs qualifizierte sich die deutsche A-Nationalmannschaft souverän und ohne Niederlage für die WM 2010. Für das Turnier in Südafrika nominierte Bundestrainer Jogi Löw dann bereits das erfolgreiche Quartett Neuer, Boateng, Hummels und Özil.

EM 2011 in Dänemark - Qualifikation verpasst

Als Titelverteidiger folgte zwei Jahre später große Ernüchterung. In der Qualifikation landete Deutschland hinter Tschechien und Island nur auf dem dritten Platz. Die U21-EM fand somit zum vierten Mal seit der Jahrtausendwende ohne den DFB-Nachwuchs statt. Dabei hatte der damalige Trainer Rainer Adrion einen Kader von Spielern zur Verfügung, die danach zum Teil große Karrieren hinlegten. Dazu gehörten die beiden Torhüter Sven Ulreich und Kevin Trapp sowie Mario Götze, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, André Schürrle und Julian Draxler. Einige der Profis nahmen mit dem A-Team aber auch an der EM-Qualifikation teil, wodurch die DFB-Junioren nicht immer in Bestbesetzung antreten konnten. Trotzdem war die verpasste Teilnahme indiskutabel. Der Tiefpunkt war das 1:4 in Island, der eine Qualifikation unmöglich machte. Der Adrion kommentierte nach der Partie: „Das sollte heute eine Art Neuanfang werden, aber durch eigene Nachlässigkeiten ist dieses Horror-Ergebnis zustande gekommen.“

EM 2013 in Israel - Aus in der Vorrunde

Zwei Jahre später folgte für Adrion und Co. die nächste Enttäuschung – das bislang letzte Scheitern in der Gruppenphase der EM. Die U21 hatte nach zwei knappen Niederlagen gegen die Konkurrenz aus den Niederlanden (2:3) und Spanien (0:1) nur Russland (2:1) geschlagen und musste vorzeitig die Heimreise antreten. Im Kader standen etwa Kapitän Lewis Holtby, Torwart Bernd Leno sowie Sebastian Rode, Emre Can und Kevin Volland. Aus dem vorherigen Jahrgang hatten sich Götze (damals 21) und Draxler (20) schon als Stützen von Löws Elf entwickelt, die sich letztlich durch die 7:1-Demütigung gegen Brasilien und den Finalsieg in der Verlängerung gegen Argentinien zum Weltmeister krönten.

EM 2015 in Tschechien - Halbfinale

Hrubesch übernahm direkt im Anschluss zum zweiten Mal die Geschicke. Bei der EM 2015 belegte das DFB-Team in einer engen Gruppe hinter Dänemark, aber vor Gastgeber Tschechien den zweiten Platz. Dann folgte eine heftige 0:5-Klatsche gegen Portugal für die Mannschaft um Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Matthias Ginter und Can. Unvergessen: Der aktuelle BVB-Profi hatte seinerzeit im Anschluss an die Halbfinal-Pleite deutliche Worte gefunden. „Vielleicht habe ich vor dem Spiel gedacht, ich bin der Größte oder sonst was. Keine Ahnung, was heute mit mir war“, sagte Can, der wie Teamkollege Ginter schon zeitweise von Löw für die EM-Qualifikation der A-Nationalmannschaft nominiert worden war. Grundsätzlich hatte Hrubesch mit dem Kader um dieses Duo sowie Gnabry und Kimmich eine starke Truppe beisammen. Ein Jahr später bei Olympia in Rio de Janeiro zog das Team ins Finale ein, scheiterte aber dort im Elfmeterschießen an Gastgeber Brasilien.

EM 2017 in Polen - Europameister

Direkt nach der Silbermedaille bei den Sommerspielen übernahm Stefan Kuntz, der zuvor über ein Jahrzehnt lang kein Traineramt mehr bekleidet hatte. Die Verpflichtung entpuppte sich als großer Gewinn für die deutsche U21. Beim Turnier 2017 holten Gnabry, Thilo Kehrer, Mo Dahoud und Co. den zweiten Titel für diesen Jahrgang der DFB-Junioren. Erstmals nahmen zwölf Teams bei der EM teil. Als bester Gruppenzweiter zog die Kuntz-Elf ins Halbfinale ein und schaltete England im dramatischen Elfmeterschießen aus. Der damalige Torwart Julian Pollersbeck sagte später den legendär gewordenen Satz: „Ich habe einfach nicht nachgedacht, wie fast immer.“ Das Finale gegen Spanien gewann Deutschland mit 1:0. Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Russland entstand somit auch rund um das A-Team eine gewisse Euphorie, da 2017 auch noch der Confed Cup gewonnen wurde. Mit Kimmich, Julian Brandt und Julian Goretzka hatte Löw bei diesem Erfolg sogar einige Spieler dabei, die noch bei U21-EM hätten mitspielen dürfen. Trotz der breiten Qualität folgte 2018 dann Deutschlands erstmalige Vorrunden-Aus bei einer WM.

EM 2019 in Italien/San Marino - Finale

Im zweiten Anlauf gelang Kuntz erneut der Sprung ins Finale. Es kam zur Neuauflage des Endspiels von 2017 – diesmal hatte Spanien beim 2:1 die Nase vorn. Im Kader standen unter anderem Schlussmann Alexander Nübel sowie Robin Koch, Lukas Klostermann, Jonathan Tah und Lukas Nmecha. Zum Aufgebot gehörte auch Suat Serdar, der schon von Löw ins A-Team schnuppern durfte. Kai Havertz hingegen, der damals mit 21 noch für den DFB-Nachwuchs hätte spielen dürfen, war diesem bereits entwachsen. Die A-EM im Folgejahr wurde wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben.

EM 2021 in Slowenien/Ungarn - Europameister

Kuntz gelang in seiner Amtszeit zum dritten Mal in Folge mit der U21 der Einzug ins Finale, gekrönt vom zweiten Titel – und damit dem insgesamt dritten Triumph in der DFB-Geschichte. 2021 traten erstmals 16 Mannschaften an. Viele deutsche Stars fehlten: Jamal Musiala durfte nicht teilnehmen, weil er zuvor bereits für Englands Nachwuchsteam in der Qualifikation auf dem Platz stand und war stattdessen bei der Pan-Europa-EM des A-Teams dabei. Youssoufa Moukoko war verletzt nur in der Vorrunde (das Turnier war coronabedingt zweigeteilt) Teil des Kaders, in der Endrunde fehlte er. Aus dem aktuellen U21-Kader war noch Josha Vagnoman dabei. Geschichte wiederholte sich seinerzeit in diesem Fall: Auf den EM-Triumph der Kuntz-Elf folgte das Vorrunden-Aus der A-Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bei der WM in Katar. Mit dabei: die amtierenden U21-Europameister Karim Adeyemi und Moukoko.