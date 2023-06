So ist die Kaderlage bei ManCity, Barcelona und Co.

Er hat den Anfang gemacht: Jude Bellingham ist in diesem Sommer bislang der teuerste Neuzugang in den europäischen Topligen. Der 19 Jahre alte Engländer wechselt zur kommenden Saison von Borussia Dortmund zu Real Madrid, das durch die fixe Ablösesumme von 103 Millionen Euro aktuell auch die höchsten Transferausgaben in Europa zu verbuchen hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch das dürfte nicht lange so bleiben: RB Leipzigs Josko Gvardiol und Declan Rice von West Ham United stehen etwa auf der Liste von den Premier-League-Klubs Manchester City und FC Arsenal. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick, was die Topklubs in Europa bereits auf dem Transfermarkt gemacht haben – und was noch passieren könnte.

Manchester City

Fix: Der Triple-Sieger hat mit Ilkay Gündogan bereits einen zentralen Mittelfeldspieler ablösefrei verloren. Der deutsche Nationalspieler hat seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und schließt sich zur neuen Saison dem FC Barcelona an. Als Ersatz präsentierte ManCity am Dienstag Mateo Kovacic vom FC Chelsea.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offen: Aktuell werden vor allem Josko Gvardiol von RB Leipzig und Declan Rice von West Ham United mit den Skyblues in Verbindung gebracht. Berichten zufolge soll West Ham kürzlich ein Angebot von ManCity über knapp 100 Millionen Euro abgelehnt haben. Auch für Gvardiol müsste der englische Meister wohl mindestens die dreistellige Millionenmarke auf den Tisch legen. Des weiteren spielt Leihrückkehrer Joao Cancelo in den Planungen von Pep Guardiola anscheinend keine Rolle mehr, der Portugiese, der in der abgelaufenen Rückrunde an den FC Bayern verliehen war, wird mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

FC Arsenal

Fix: Mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz, der vom Stadt-Rivalen FC Chelsea kommt, ist sich Arsenal bereits einig.

Offen: Auch Declan Rice steht bei Arsenal-Coach Mikel Arteta hoch im Kurs, die Gunners lieferten sich ein Wettbieten mit Manchester City - inzwischen spricht alles für einen Verbleib in London. In der Verteidigung könnte Jurrien Timber (Ajax Amsterdam) die Mannschaft verstärken. Außerdem droht der Abgang von Granit Xhaka zu Bayer Leverkusen.

Real Madrid

Fix: Real hat sich im Mittelfeld bereits mit Jude Bellingham verstärkt, der für eine fixe Ablösesumme von 103 Millionen Euro vom BVB kommt. Zudem kommen Linksverteidiger Fran Garcia (Rayo Vallecano) und Ex-Bundesliga-Stürmer Joselu (Espanyol Barcelona). Große Stücke setzt man auch auf Leihrückkehrer Brahim Diaz, dessen Vertrag bis 2027 ausgedehnt wurde. Gleichzeitig verlassen Karim Benzema (Al-Ittihad), Eden Hazard, Marco Asensio und Mariano Diaz (alle vereinslos) den Verein ablösefrei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offen: Zwar kündigte Real-Präsident Florentino Perez in einem Video, das kürzlich durch die sozialen Medien kursierte, an, dass die Transferaktivitäten für diesen Sommer abgeschlossen seien. Seit Kylian Mbappé allerdings klar machte, dass er seinen Vertrag bei PSG nicht über 2024 hinaus verlängern werde, wird über einen Transfer des Superstars noch in diesem Sommer spekuliert. Durch den Abgang von Benzema ist im Sturm eine Position frei geworden.

FC Chelsea

Fix: Chelsea verkündete bereits den Transfer von Christopher Nkunku, für den die Londoner 60 Millionen Euro an RB Leipzig gezahlt haben. Ansonsten besteht nach den turbulenten zwei vergangenen Transferfenstern vor allem auf der Abgangsseite Handlungsbedarf. Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Edouard Mendy (Al-Ahli) und N‘Golo Kanté (Al-Ittihad) haben den Verein in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Seit wenigen Tagen steht zudem der Abgang von Mateo Kovacic zu Manchester City fest. Am Mittwoch gab der Klub den Verkauf von Kai Havertz (FC Arsenal) bekannt.

Offen: Der Abgang von Hakim Ziyech (Al-Nassr) soll kurz bevorstehen. Mit Mason Mount (zu Manchester United) und Ruben Loftus-Cheek (zu AC Mailand) wird Neutrainer Mauricio Pochettino aller Voraussicht nach neben Kovacic zwei weitere Mittelfeldspieler verlieren. Auf Zugangsseite gilt der Deal von Villarreal-Stürmer Nicolas Jackson als nahezu fix. Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion) könnte Kovacic in der Zentrale ersetzen. Als Alternative wird der 19-Jährige Roméo Lavia von Absteiger FC Southampton gehandelt.

FC Liverpool

Fix: Auf die ablösefreien Abgänge von Alex Oxlade-Chamberlain (vereinslos), Naby Keita (Werder Bremen) und James Milner (Brighton & Hove Albion) hat Liverpool bereits mit dem Transfer von Weltmeister Alexis Mac Allister reagiert. Der Weltmeister kommt für 42 Millionen Euro von Brighton. Im Sturm haben die Reds den Abgang von Roberto Firmino (vereinslos) zu verkraften.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offen: Jürgen Klopp hat die Mittelfeldzentrale offenbar als größte Baustelle ausgemacht. Die heißesten Transferkandidaten sind Khéphren Thuram (OGC Nizza) sowie die Bundesliga-Profis Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) und Ryan Gravenberch (FC Bayern). Auch in der Innenverteidigung schauen sich Klopp und Sportdirektor Jörg Schmadtke dem Vernehmen nach im deutschen Oberhaus um. Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg hat wohl das Interesse der Reds geweckt. Fábio Carvalho soll den Klub auf Leihbasis zu RB Leipzig verlassen.

FC Barcelona

Fix: Barca-Trainer Xavi darf sich über den ablösefreien Neuzugang Ilkay Gündogan freuen. Dafür verliert er mit Sergio Busquets, der vor einem Wechsel zu Inter Miami steht, und Jordi Alba (vereinslos) zwei wichtige Säulen.

Offen: Als so gut wie fix gelten die Transfers von Sturmtalent Vitor Roque (CA Paranaense) und Innenverteidiger Inigo Martinez (Athletic Bilbao). Außerdem soll auf der Rechtsverteidigerposition nachgebessert werden. Dort stehen Joao Cancelo (Manchester City) und Benjamin Pavard (FC Bayern) im Fokus. Zudem kursieren immer wieder Gerüchte um einen Wechsel von Bernardo Silva (Manchester City).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Paris Saint-Germain

Fix: Bislang ist es beim französischen Giganten auf Zugangsseite ruhig. Einen fixen Neuzugang hat man bislang nicht vermeldet. 6,5 Millionen Euro konnte PSG durch den festen Wechsel von Junior Dina Ebimbe zu Eintracht Frankfurt generieren.

Offen: PSG muss die ablösefreien Abgänge von Lionel Messi (Inter Miami) und Sergio Ramos (vereinslos) kompensieren. Die Lücke, die der Argentinier hinterlässt, könnte Bernardo Silva (Manchester City) schließen. Als Ramos-Ersatz steht der Transfer von Milan Skriniar (ablösefrei von Inter Mailand) kurz vor dem Vollzug. Marco Asensio (ablösefrei von Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting Lissabon) und Kang-in Lee (RCD Mallorca) werden sich den Franzosen aller Voraussicht nach anschließen. Heiße Spuren führen auch zu den beiden Bundesliga-Profis Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Lucas Hernández (FC Bayern), für den die Pariser Berichten zufolge demnächst ein erstes Angebot abgeben wollen.

SSC Neapel

Fix: Die bisherigen Leihspieler Giacomo Raspadori (US Sassuolo) und Giovanni Simeone (Hellas Verona) hat der italienische Meister für 26 beziehungsweise 12 Millionen Euro fest verpflichtet. Andrea Petagna (AC Monza) und Sebastiano Luperto (FC Empoli) hingegen bleiben langfristig bei ihren Leihvereinen.

Offen: Ein großes Fragezeichen steht hinter Topstar Victor Osimhen, der von zahlreichen Topklubs umworben werden soll. Zuletzt ließ Neapel-Präsident Aurelio de Laurentiis allerdings aufhorchen, dass der Nigerianer kurz vor einer Vertragsverlängerung steht. Mit Min-jae Kim, der auf der Liste des FC Bayern steht, droht dem Verein dennoch der Abgang einer wichtigen Säule der vergangenen Saison. Diego Demme könnte vor einer weiteren Spielzeit als Ersatzspieler flüchten und sich Zweitligist Hertha BSC anschließen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inter Mailand

Fix: Kristjan Asllani wurde nach seiner Leihe fest vom FC Empoli verpflichtet. Ansonsten konnten die Italiener durch den Verkauf von Andrea Pinamonti (US Sassuolo) 20 Millionen Euro generieren. Schmerzen dürften die Abgänge von Edin Dzeko (Fenerbahce Istanbul), Milan Skriniar (vereinslos) und Romelu Lukaku, der nach seiner Leihe zum FC Chelsea zurückkehrt.

Offen: In der Schwebe steht der ablösefreie Transfer von Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Ebenfalls gut sieht es bei dem Wechsel von Chelseas Cesar Azpilicueta aus. Der deutsche U21-Kapitän Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF) soll den abgewanderten Skriniar in der Innenverteidigung ersetzen.