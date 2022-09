Manchester/London. Für Beobachter vom europäischen Festland könnte die Berufung von Graham Potter zum neuen Trainer des FC Chelsea genauso überraschend sein wie zuvor das Aus von Thomas Tuchel. Graham wer?

In der Tat betreiben die neuen Besitzer des FC Chelsea um den US-Geschäftsmann Todd Boehly mit der Verpflichtung des 47 Jahre alten Engländers, der zuletzt bei Brighton & Hove Albion angestellt war, eine Abkehr von der Politik der großen Namen auf der Trainerbank, die unter Roman Abramowitsch gegolten hatten. Sie gehen damit ein hohes Risiko ein.

Potter gilt als möglicher Nachfolger für Southgate

Potter arbeitet zum ersten Mal bei einem internationalen Spitzenverein. Doch sein Karrieresprung ist logisch. Er ist in der englischen Fachwelt hoch angesehen und wird immer wieder sogar als möglicher Nachfolger von Nationaltrainer Gareth Southgate genannt. Der Wechsel zu Chelsea ist sein vorläufiger Karrierehöhepunkt.

Potters guter Ruf hat Gründe. Nach einer unspektakulären Spielerkarriere und Jobs als Trainer an englischen Universitäten übernahm er 2011 den schwedischen Vertreter Östersunds FK, führte ihn von der 4. in die 1. Liga und zum Pokalsieg 2017, der die Teilnahme an der Europa League zur Folge hatte. Dort schaffte es Östersund bis in die Zwischenrunde und verabschiedete sich mit einem 2:1-Erfolg im Rückspiel beim FC Arsenal (das Hinspiel war 0:3 verloren gegangen).

Nach einer Saison bei Swansea City wechselte er vor drei Jahren in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Er brachte der Mannschaft einen attraktiven und offensiven Ballbesitzfußball bei. Dass Brightons beste Platzierung am Saisonende in drei Jahren unter Potter Rang neun in der vergangenen Saison war, lag an der Abschlussschwäche des Teams. Die Mannschaft ließ die schön herausgespielten Chancen oft ungenutzt. In dieser Saison ist das anders. Nach sechs Spielen ist Brighton überraschend Tabellenvierter.

Er ließ seine Spieler Ballett tanzen

Potter ist ein ruhiger, ein bescheidender Typ mit ungewöhnlichen Methoden. In seiner Zeit bei Östersund ließ er seine Spieler einmal Ballett vor Publikum tanzen. Dass er schon länger als Anwärter auf einen Posten bei einem größeren Klub galt, hat er stets abgewehrt. Doch jetzt hat er erkannt, dass die Zeit reif ist, die Chance beim FC Chelsea zu ergreifen. Potter weiß, dass die Möglichkeiten in Brighton begrenzt sind.

Das Geschäftsmodell des Vereins sieht es vor, dass immer wieder die besten Spieler für viel Geld an größere Klubs verkauft werden. Vor dieser Saison verabschiedeten sich Mittelfeldmann Yves Bissouma (zu Tottenham) und Linksverteidiger Marc Cucurella (zu Chelsea). Mehr als ein Platz im Niemandsland der Tabelle ist für einen exzellent geführten, aber finanziell eingeschränkten Klub wie Brighton nicht möglich. Die Fans des Vereins dürften Potter den Abschied an die Stamford Bridge nicht verübeln.

Dort erwartet ihn der größte Job seiner Karriere. Zum ersten Mal arbeitet Potter mit einem Team voller Superstars zusammen, das um die Meisterschaft in England und den Gewinn der Champions League mitspielen soll. Neben den Ansprüchen ist auch die Medienaufmerksamkeit bei Chelsea deutlich größer als in Brighton. Als erster Trainer, der von den neuen Besitzern um Todd Boehly ernannt wurde, steht er unter besonderer Beobachtung. Seine neuen Vorgesetzten schwärmen von Potter, preisen ihn als Innovator. Sie hoffen, langfristig mit ihm zusammenzuarbeiten, und statteten ihn mit einem Vertrag über fünf Jahre aus.

Zum Vergleich: Thomas Tuchel erhielt bei seiner Ankunft im Januar 2021 zunächst nur ein Arbeitspapier über 18 Monate. Das war noch zu Zeiten von Roman Abramowitsch. Die neuen Besitzer wollen weg von der Politik des kurzfristigen Denkens. Und sie sind bereit, auf einen Trainer zu setzen, bei dem sich Beobachter vom europäischen Festland wundern könnten: Graham wer?