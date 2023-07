﻿Diese Wolfsburgerin ist Deutschlands größter WM-Star bei Instagram

Das renommierte US-Marktforschungsunternehmen Nielsen hat vor der WM die Instagram-Accounts der Topfußballerinnen weltweit analysiert – und aus den Werten der Werbepostings eine Rangliste erstellt. Jule Brand vom VfL Wolfsburg liegt dabei sehr weit vorn.

Wyong/Hamburg. Jule Brand war weder beim VfL Wolfsburg noch in der DFB-Auswahl zuletzt Stammspielerin. Dennoch ist sie Deutschlands größter WM-Star – auf Social Media. Das Marktforschungsunternehmen Nielsen hat Instagram-Accounts der Teilnehmerinnen an der Donnerstag startenden Weltmeisterschaft analysiert. Dabei wurde nicht nur bewertet, wie viele Follower und Followerinnen die einzelnen Fußballerinnen haben, sondern auch Wachstum und Werbewert berücksichtigt. Heraus kam eine Rangliste, die von der Schweizerin Alisha Lehmann angeführt wird. Brand ist die einzige Deutsche in den Top Ten, sie liegt auf Rang sieben.