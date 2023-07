Hirnblutung im Urlaub: Sorge um Holland-Legende van der Sar

Der ehemalige Weltklasse-Torwart Edwin van der Sar liegt auf der Intensivstation. Einen Bericht der niederländischen Zeitung De Telegraaf bestätigte sein Ex-Klub Ajax Amsterdam am Freitagabend via Twitter. Demnach habe der 52-Jährige während seines Urlaubs in Kroatien eine Hirnblutung erlitten und wird aktuell von Ärzten behandelt. Sein Zustand sei stabil, teilte Ajax mit. Der Verein kündigte bei konkreteren Informationen zu van der Sar ein Update an.

Van der Sar war zuletzt Sportdirektor bei Ajax Amsterdam

Van der Sar ist eine niederländische Fußball-Legende. Der Keeper hatte bereits während seiner aktiven Profi-Karriere für Ajax zwischen den Pfosten gestanden und mit dem Klub vier niederländische Meisterschaften sowie die Champions League gewonnen. Nach neun Jahren im Verein war er 1999 zu Juventus Turin weitergezogen. Über die Station FC Fulham (2001-2005) landete der viermalige niederländische Torhüter des Jahres schließlich bei Manchester United, wo er 2011 nach vier weiteren nationalen Meistertiteln und einem Königsklassentriumph seine aktive Laufbahn beendete.

Im Anschluss kehrte er nach Amsterdam zurück, fungierte seit 2012 zunächst als Marketingleiter und seit 2015 als Sportdirektor. Zuletzt arbeitete er von 2016 bis 2023 als Ajax-Geschäftsführer, verkündete jedoch vor rund sechs Wochen sein Aus. Er wollte sich nach monatelanger Kritik an seiner Arbeit nun erholen.

Jetzt der Schicksalsschlag: Ajax wünschte seiner Legende im Statement eine „schnelle Genesung.“ Mit den Worten „Wir denken an dich“ und einem Herz-Emoji schloss der Klub sein Statement ab.