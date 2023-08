Sorge um Beckenbauer: Daum wählt emotionale Worte

Wie geht es Franz Beckenbauer? Eine Frage, die sich aktuell viele Fußballfans stellen. Schließlich soll der Gesundheitszustand DER deutschen Legende schlechthin nicht gut sein. Zuletzt berichtete Rekordnationalspieler Lothar Matthäus über den 77-Jährigen: „Bei der Gesundheit geht es ihm nicht so gut.“ Viele Fans sind seitdem in Sorge – und auch ein Ex-Bundesliga-Trainer: Christoph Daum hat in einem Interview mit RTL emotionale Worte an Franz Beckenbauer gerichtet.

Christoph Daum über Franz Beckenbauer: „Deine Uhr ist noch nicht abgelaufen“

So nehme Daum das Schicksal des „Kaisers“ sehr mit. Beckenbauer, der zuletzt ein Treffen der Weltmeister-Mannschaft von 1990 laut Angaben seiner Ehefrau Heidi „aus gesundheitlichen Gründen“ absagen musste, habe für Daum „immer ein offenes Ohr gehabt“, so der Ex-Coach. „Ich persönlich konnte Franz immer anrufen, wenn irgendwas war“, verriet Daum, der gerade gegen Lungenkrebs kämpft, über den Ex-Präsidenten des FC Bayern. „Und das war bestimmt, was er gesagt hat, mehr als dieses: Schauen wir mal.“

Daum, einst Trainer des Bayern-Konkurrenten Bayer Leverkusen, will Beckenbauer demnächst in dessen Wohnort Salzburg besuchen. Mit Heidi Beckenbauer stehe er zudem ab und zu in Kontakt. „Sie gibt mir dann eine Rückmeldung, wie es Franz geht“, so der 69-Jährige, der dem Fußballidol Beckenbauer mit seinem Besuch helfen will. „Ich will Franz diese Unterstützung, diesen Zuspruch zukommen lassen, der mir eigentlich auch sehr gut tut, um ihm zu sagen: Deine Uhr ist noch nicht abgelaufen. Wir brauchen dich noch“, sagte der emotionale Daum.

Franz Beckenbauer erlitt Augeninfarkt: „Rechts sehe ich leider nichts mehr“

Ende 2022 hatte Beckenbauer gegenüber dem Magazin Bunte über seinen Gesundheitszustand gesprochen und erklärt: „Ich hatte auf einem Auge einen sogenannten Augeninfarkt. Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen. Außerdem kommt zurzeit besonders viel Autogrammpost, die ich gerne beantworte. Die Leute denken wohl, der lebt nimmer lang. Aber ich versuche, euch noch eine Weile erhalten zu bleiben.“ Einen Flug zur Trauerfeier der verstorbenen Brasilien-Legende Pelé konnte Beckenbauer im Januar wegen seiner Gesundheit nicht antreten.

Generell zog sich Beckenbauer zuletzt aus der Öffentlichkeit zurück. „Wir wünschen natürlich, dass es ihm wieder besser geht. Der Franz hat auch immer gesagt, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Die hat er zurzeit nicht“, sagte Matthäus in der vergangenen Woche. Daum hofft auf ein nahes Öffentlichkeits-Comeback des „Kaisers“. „Du musst dich auch mal wieder zeigen, aus dem Schneckenhaus raus, auch wenn es dir nicht so gut geht“, so sein gut gemeinter Ratschlag.