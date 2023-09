Ajax-Ärger für Mislintat: Möglicher Interessenkonflikt bei Transfer von Borna Sosa

Dem früheren Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat droht bei seinem neuen Verein Ajax Amsterdam Ärger wegen eines möglichen Interessenkonflikts beim Wechsel des kroatischen Nationalspielers Borna Sosa. Grund dafür ist Mislintats Beteiligung an dem Fußballdaten-Analyse-Unternehmen Matchmetrics. An dieser Firma ist seit Sommer auch die Spielerberatungsagentur AKA Global GmbH beteiligt. Über diese Agentur wurde Sosas Wechsel im Sommer, bei dem der niederländische Rekordmeister zwischen acht und zehn Millionen Euro an den VfB Stuttgart überwies, abgewickelt.

Die niederländische Rundfunkanstalt NOS hatte die Verbindungen Mislintats aufgedeckt. Mit seiner Beteiligung verstößt der 50-Jährige gegen die Grundsätze der Klubführung vom börsenorientierten Verein Ajax Amsterdam. In einer Stellungnahme betonte der niederländische Rekordmeister, dass dem Verein die Beteiligung von AKA an Matchmetrics nicht bekannt gewesen sei und es eine unabhängige Untersuchung geben werde. „Da ein von Ajax verpflichteter Spieler diesen Sommer von AKA Global betreut wurde, prüft der Verein dies weiter und lässt sich dabei von externen Beratern unterstützen“, hieß es. Mislintat versicherte gegenüber den Vereinsverantwortlichen, dass er uneingeschränkte Kooperation leisten werde, einschließlich der Weitergabe aller relevanten Unterlagen.

Der gebürtige Dortmunder ist seit dem Frühjahr Technischer Direktor von Ajax. Einen Namen machte er sich als Chefscout bei Borussia Dortmund, wo er Spieler wie Shinji Kagawa, Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé entdeckte, die den BVB später für hohe Ablösesummen verließen. Vor seiner aktuellen Tätigkeit in Amsterdam, hatte Mislintat rund drei Jahre bei Stuttgart gearbeitet. In dieser Zeit spielte auch Sosa für den VfB. Bei seinem Wechsel nach Amsterdam spielte Mislintats Beteiligung an Matchmetrics eine entscheidende Rolle bei den Vertragsgesprächen. Darüber wurde auch eine vertragliche Vereinbarung getroffen. Sosa hatte erst kurz vor dem Wechsel seinen Berater gewechselt und sich der AKA Global GmbH angeschlossen.

Mislintat stand in Amsterdam schon vor der Posse um den Sosa-Transfer in der Kritik. Im Sommer gab Ajax über 100 Millionen Euro für neue Spieler aus, im Gegenzug nahm der Klub durch Spielerabgänge auch 150 Millionen Euro ein. Bisher überzeugte noch keiner der Neuzugänge. Der Saisonstart misslang, mit fünf Punkten aus vier Spielen ist Ajax nur Zwölfter der Eredevise, der höchsten Spielklasse der Niederlande.