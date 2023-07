Spanien bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den spanischen Kader.

Spanien im Schnellcheck

Trainer Jorge Vilda

WM-Teilnahmen 3 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Achtelfinale (2019)

Fifa-Weltrangliste 6. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielt Spanien bei der WM 2023?

Spanien spielt in Gruppe C. Dort trifft das Team auf Japan, Costa Rica und Sambia.

Wann spielt Spanien bei der WM 2023?

Das ist der Spielplan von Spanien bei der WM:

Spanien – Costa Rica | Freitag, 21.7.2023, 9.30 Uhr MESZ in Wellington (TV-Übertragung im ZDF) Freitag, 21.7.2023, 9.30 Uhr MESZ in Wellington (TV-Übertragung im ZDF)

Spanien – Sambia | Mittwoch, 26.7.2023, 9.30 Uhr MESZ in Auckland (TV-Übertragung im ZDF) Mittwoch, 26.7.2023, 9.30 Uhr MESZ in Auckland (TV-Übertragung im ZDF)

Japan – Spanien | Montag, 31.7.2023, 9 Uhr MESZ in Wellington (Übertragung im ZDF-Livestream)

Der spanische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Catalina Coll (FC Barcelona)

María Isabel Rodríguez (Real Madrid)

Enith Salon Marcuello (Valencia)

Abwehr

Ivana Andrés (Real Madrid)

Ona Batlle (FC Barcelona)

Olga Carmona (Real Madrid)

Laia Codina (FC Barcelona)

Rocío Gálvez (Real Madrid)

Oihane Hernández (Athletic Bilbao)

Irene Paredes (FC Barcelona)

Mittelfeld

Teresa Abelleira (Real Madrid)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Irene Guerrero (Atlético Madrid)

María Pérez (FC Barcelona)

Alexia Putellas (FC Barcelona)

Claudia Zornoza (Real Madrid)

Sturm

Jennifer Hermoso (CF Pachuca)

María Francesca Caldentey (FC Barcelona)

Athenea del Castillo (Real Madrid)

Esther González (Real Madrid)

Eva Navarro (UD Levante)

Salma Paralluelo (FC Barcelona)

Alba Redondo (UD Levante)

RND/mos