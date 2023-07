Putellas gibt Spanien neue Hoffnung – doch drei Topstars fehlen freiwillig

Eine schwere Verletzung versetzte Spaniens Nationalmannschaft am 5. Juli 2022 in einen Schockzustand: Weltfußballerin Alexia Putellas riss sich im Training das linke Kreuzband – nur drei Tage vor dem Start der Spanierinnen in die Europameisterschaft in England. Die Hoffnung auf den ersten Titel war damit deutlich gedämpft, bereits im Viertelfinale schied das Team von Trainer Jorge Vilda schließlich gegen die späteren Europameisterinnen aus England aus.

Rund ein Jahr später sieht die Situation anders aus: Putellas ist zurück, und das auf den letzten Drücker. Erst im April feierte die 29-Jährige vom FC Barcelona ihr Comeback auf dem Platz und kam in den letzten sechs Spielen zum Einsatz – inklusive Treffer im letzten Ligaspiel und beim Sieg in der Champions League.

Es reichte zwar in keinem Spiel für mehr als 30 Minuten Einsatzzeit und dennoch ist sie die große Hoffnungsträgerin für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland.

Bodenständig, torgefährlich, leidenschaftlich

Wie könnte es auch anders sein: Die Offensivallrounderin ist als zweimalige FIFA-Weltfußballerin und Ballon-d‘Or-Siegerin (jeweils 2021 und 2022) eine der bekanntesten Fußballerinnen weltweit und setzt Maßstäbe im spanischen Fußball. Doch die individuellen Titel scheinen der ballsicheren und torgefährlichen Spielerin weniger zu bedeuten. „Es ist widersprüchlich, in einer kollektiven Sportart individuelle Auszeichnungen zu vergeben“, sagte sie La Vanguardia, nachdem die spanische Königin Letizia ihr im April den „Premio Reina Letizia“ überreichte. Ein Indiz dafür, dass die 29-Jährige nicht vergessen hat, dass sie aus einfachen Verhältnissen kommt.

Putellas selbst bezeichnet sich als „komplette, wettbewerbslustige und leidenschaftliche“ Spielerin. Die Leidenschaft ist auch fernab des Platzes zu spüren – insbesondere nach ihrer ersten Weltmeisterschaft 2015. Nachdem die Spanierinnen bei dem Turnier in Kanada nach einer enttäuschenden Gruppenphase direkt ausgeschieden waren, richteten sich alle 23 Spielerinnen gegen ihren damaligen Trainer Ignacio Quereda, der das Team 27 Jahre leitete, und forderten seinen Rauswurf. Der Grund: Putellas und Co. wollten mehr Geld und bessere Bedingungen.

Protest 2.0: 15 Spielerinnen gegen Vilda

Im spanischen Fußballverband (RFEF) war nach dem freiwilligen Rücktritt Queredas zwar vorläufig Ruhe eingekehrt, doch im Herbst letzten Jahres folgte der nächste große Knall – der sich wesentlich auf den WM-Kader auswirkt. 15 Spielerinnen wendeten sich gegen den Verband, forderten die Entlassung von Jorge Vilda und kündigten an, künftig nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung zu stehen. Stammkräfte wie Außenverteidigerin Mapi León, Mittelfeldspielerin Patri Guijarro und Rechtsverteidigerin Ona Batlle gaben an, dass die aktuellen Bedingungen ihren „emotionalen Zustand“ und ihre „Gesundheit“ beeinträchtigen.

Putellas, die wegen ihres Kreuzbandrisses nicht direkt am Protest teilnahm, erklärte: „Wir sind keine Rebellinnen. Es ist anstrengend, ständig Verbesserungen zu fordern, damit wir besser abschneiden. Es ist ein Problem zwischen den Spielerinnen und dem Verband.“ Kurz vor dem WM-Start scheint der RFEF nun teilweise auf die Forderungen der Spielerinnen eingegangen zu sein. Zumindest wurde das Team vergrößert: Es gibt einen Ernährungsberater, einen weiteren Physiotherapeuten, und die Optionen für Familienzusammenführungen sollen sich verbessert haben, wie mehrere spanische Medien berichten.

Das könnte ein Grund sein, warum einige Spielerinnen von ihrem Protest zurückgetreten sind. So gehören Ona Batlle, Mariona Caldentey (Mittelfeld) und Aitana Bonmatí (Mitelfeld) zum WM-Kader. „Wenn diese drei Spielerinnen hier sind, dann deshalb, weil sie der Nationalmannschaft und damit auch der Weltmeisterschaft verpflichtet sind“, sagte Vilda auf der Pressekonferenz zur Nominierung. León, Guijarro, Stürmerin Claudia Pina und auch Torhüterin Sandra Panos hingegen bleiben ausgeschlossen. „Mapi León hat eine Art zu leben und gewisse Werte. Ich kann nicht zurück, es muss einen Wandel geben“, erklärte die Verteidigerin des FC Barcelona gegenüber dem katalanischen Radiosender RAC1.

Die starke Außenverteidigerin Mapi Léon steht den Spanierinnen nicht mehr zur Verfügung. © Quelle: picture alliance / DPPI media

Der spanische Verband selbst betonte von Beginn an, sich nicht von den Spielerinnen „erpressen“ lassen zu wollen. Dass nun einige zurückkehren, kann demnach auch sportliche und finanzielle Gründe haben, da eine WM ein Karriere-Booster sein kann. Der Umgang mit den Protestierenden ist in Spanien aufgrund der Gesetzeslage hart. Es heißt: Wer nicht am Lager der Nationalmannschaft teilnimmt, dem droht eine Disqualifikation von zwei bis fünf Jahren. Die Marca berichtete, dass die Spielerinnen erst wieder berücksichtigt werden, wenn sie ihren Fehler akzeptieren und um Verzeihung bitten würden.

Jetzt will Spanien zum Titel

Von all dem will Vilda offensichtlich nun nichts mehr wissen. Auf den letzten Pressekonferenzen zeigte er sich sehr überzeugt von seinem Team – obwohl dieses aufgrund der fehlenden Spielerinnen sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive geschwächt ist. Die Vorbereitung gestaltete sich zudem schwierig, da der 42-Jährige in den vergangenen Monaten auf viele neue Spielerinnen zurückgreifen musste. „Spanien hatte noch nie eine so komplette Mannschaft mit so vielen Möglichkeiten“, sagte Vilda kurz vor dem Abflug und fügte an: „Wir wollen Zusammenhalt sehen sowie Lust und Motivation, in der Nationalmannschaft zu spielen.“

Mit seinen schnellen und vielseitigen Spielerinnen will er den klassischen spanischen Ballbesitzfußball anstreben – und extrem offensiv agieren. Demnach stelle er sich ein Gegenpressing rund 50 Meter vor der eigenen Abwehr vor. „Wir wollen Geschichte schreiben“, meint Vilda und lässt keinen Zweifel daran, dass er trotz der Unruhen nach dem ersten Weltmeistertitel der Spanier strebt. Hoffnung, dass es in diesem Jahr anders werden könnte, gibt ihm das letzte Testspiel gegen Dänemark, das Spanien mit 2:0 gewann.

Putellas stand in dieser Partie bis zur 58. Minute auf dem Feld. „Sie hätte das ganze Spiel spielen können, aber wir haben es nicht riskiert“, erklärt Vilda nach Abpfiff.