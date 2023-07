ManCity-Legende David Silva beendet Karriere

Eine große Karriere ist vorbei: Der einstige spanische Nationalspieler David Silva hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der Grund: Ein kürzlich zugezogener Kreuzbandriss in der Saisonvorbereitung. „Heute ist ein trauriger Tag für mich”, teilte der 37 Jahre alte Mittelfeldspieler am Donnerstag in den sozialen Medien mit und veröffentlichte dazu ein Highlight-Video seiner Laufbahn. Es sei Zeit, „Goodbye” zu sagen.

2020 war Silva von Manchester City nach Spanien zu Real Sociedad gewechselt. Das Team hatte in der vergangenen Saison überraschend die Champions League erreicht. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit erlitt Silva dann die fatale Kreuzband-Verletzung.

Der 125-malige Nationalspieler gehörte zur goldenen Generation Spaniens, die 2010 Weltmeister sowie 2008 und 2012 Europameister wurde. Mit Manchester City, wo er Legendenstatus erlangt hat, gewann Silva zwischen 2010 und 2020 vier englische Meisterschaften, zwei FA Cups und fünfmal den Ligapokal. Hinzu kommen zwei Triumphe im spanischen Pokal mit seinem Stammklub FC Valencia und seinem letzten Arbeitgeber Real Sociedad San Sebastián.