Cheforganisator Albrecht: Was 7000 Aktive in Berlin für die Inklusion leisten können

Am Samstag beginnt das größte Multisport-Ereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972. In Berlin treten 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen bei den Special Olympics World Games an. Die Bundeshauptstadt wird bis 25. Juni Schauplatz der Weltspiele der geistig und mehrfach Behinderten. Special-Olympics-Chef Sven Albrecht gibt im Interview des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), einen letzten Überblick vor dem Start.

SPORTBUZZER: Herr Albrecht, was war das Schwierigste, was Sie bisher regeln mussten?

Sven Albrecht: Die größte Herausforderung waren die flexiblen Anreisezeiten aus einigen Ländern. Für die meiste Aufregung hat gesorgt, dass einige Delegationen sehr, sehr spät oder an anderen Orten als geplant angekommen sind – und wir darauf reagieren mussten. Zum Teil mussten wir kurzfristig noch nachts Transporte organisieren.

Was muss passieren, damit Sie die Spiele als Erfolg verbuchen?

Zunächst mal sollen die Athletinnen und Athleten sagen, dass es eine tolle Veranstaltung war, dass sie tolle Wettbewerbe hatten und zudem das Gefühl, in der Mitte angekommen zu sein. Wir erhoffen uns, dass wir ein guter Gastgeber sind und dass wir ein Miteinander beim Sport und beim Kulturprogramm schaffen. Das ist allerdings nur die kurzfristige Perspektive. Viel elementarer für uns ist, dass wir Strukturen aufbauen, die dazu beitragen, dass es mehr Sport für Menschen mit geistiger Behinderung in den Sportvereinen gibt. Ob das geklappt hat, können wir erst in ein, zwei Jahren beantworten. Kurzfristig hoffen wir also auf eine tolle Veranstaltung, die ganz Deutschland bewegt. Und vielleicht können wir 2025 zurückblicken und die Special Olympics als Veranstaltung verbuchen, die nachhaltig wirkt, weil mehr Teilhabe vor Ort in den Kommunen entstanden ist.

Warum ist der Sport so wichtig für die Inklusion?

Generell sind Bewegung und Teilhabe im Sport wichtig. Wir haben das während der Corona-Pandemie gesehen, welche Bedeutung Bewegung sowie das Miteinander im Sportverein haben, gerade, wenn es nicht mehr stattfindet. Wir sind fest überzeugt davon, dass der Sport die Kraft hat, Kulturen miteinander zu verbinden. Der Sportverein ist ein wichtiger sozialer Ort. Es geht darum, Menschen mit geistiger Behinderung Sportangebote machen zu können – es sind immerhin weiterhin nur 8 Prozent, die regelmäßig Sport treiben können. Wir sind davon überzeugt, dass der Sportverein vor Ort so eine hohe soziale Bedeutung hat, dass dadurch Zugänge geschaffen werden, um insgesamt im kommunalen Leben mehr Sichtbarkeit zu erhalten.

Wir haben in Deutschland noch einen langen Weg vor uns Sven Albrecht im SPORTBUZZER-Interview

Wie groß ist das Stigma geistiger Behinderung in unserer Gesellschaft?

Überlegen wir doch mal, wie der eigene Alltag aussieht, von Kita über Schule und Beruf bis zum Freizeitbereich: Dann wird man sehr schnell feststellen, dass kaum Begegnungsräume da sind. Entsprechend entsteht das Bild von Menschen mit geistiger Behinderung: Man traut ihnen wenig zu, spricht ihnen den Impact für die Gesellschaft und Selbstständigkeit ab. Die Barrieren und Unsicherheiten sind nach wie vor sehr ausgeprägt. Wir schaffen deshalb möglichst viele Begegnungsräume. Gibt es die, werden auch die Barrieren in den Köpfen abgebaut. Wir haben in Deutschland noch einen langen Weg vor uns, durch die aktuell große Aufmerksamkeit, aber auch eine große Chance.

Albrecht sieht Gefahr der „Abwehrhaltung

Wo steht Deutschland in Sachen Teilhabe im internationalen Vergleich?

Wenn wir uns beispielsweise das Arbeitsleben ansehen, haben wir einen sehr großen Nachholbedarf. Im Schulbereich gibt es Entwicklungen, aber auch da sind wir noch weit vom Optimum entfernt. Es gibt in unserem Land tolle Projekte und auch Regionen, in denen viel passiert. Doch flächendeckend passiert zu wenig, damit inklusive Teilhabe entsteht – und nicht nur separierte Teilhabe. Nur ist dafür – ich komme wieder darauf zurück – zu wenig Begegnung da. Zudem fehlt es an Aus- und Fortbildung. Und das führt zu Überforderung. Leider ist deswegen die Gefahr groß, dass eine Abwehrhaltung entsteht, weil die notwendigen Voraussetzungen für Inklusion nicht geschaffen werden.