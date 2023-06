Special Olympics: Isländischer Rollstuhlfahrer Aegir Olafsson sorgt für Gänsehautmoment

Berlin. Der isländische Gewichtheber Aegir Olafsson hat für einen Gänsehautmoment bei den Special Olympics World Games in Berlin gesorgt. Der Sportler trat am Freitag im Kraftdreikampf an. So weit, so gut. Das Besondere jedoch: Olafsson sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl, was ihn jedoch nicht daran hindert, beim Gewichtheben teilzunehmen.

In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos, wie Olafsson mit seinem Rollstuhl zu den Gewichten gebracht wird. Vorsichtig steht er aus seinem Rollstuhl auf, was schon einer Sensation gleichkommt. Doch dabei soll es nicht bleiben: Scheinbar mühelos hebt er ein Gewicht von 85 Kilogramm. Unterstützt und angefeuert wird er dabei von seinem Trainer, der den Sportler von hinten sichert. Das Publikum ist begeistert.

Doch wer denkt, dass es dabei bleiben sollte, sieht sich getäuscht. Wieder wird Olafsson vorgefahren, wieder steigt er aus seinem Rollstuhl auf – und vollbringt das scheinbar Unmögliche. Unter maximaler Kraftanstrengung zieht der Isländer diesmal ein Gewicht von 100 Kilogramm – und hält es, ehe er vor Anstrengung glücklich zusammensackt. Das Publikum in der Halle reagiert mit Jubel, Applaus und Standing Ovations – einigen Zuschauern stehen Tränen in den Augen.

„Doppelwumms für Inklusion“

Sonntag ist der letzte Tag der Special Olympics World Games in Berlin. Die Politik zog ein positives Fazit des sportlichen Wettbewerbs der geistig und mehrfach Beeinträchtigten. „Wir müssen den Schwung, die Freude und Machbarkeit mitnehmen und uns fragen, wie wir dazu beitragen können, inklusiver zu werden“, sagte Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat, die von einem „Doppelwumms für Inklusion“ sprach.

Am Sonntagabend findet die Abschlussfeier der Spiele am Brandenburger Tor statt. Nach einem Vorprogramm ab 18.45 Uhr beginnt die offizielle Feier um 20.30 Uhr und wird live vom RBB übertragen. Mit einem großen Feuerwerk enden dann die acht Tage der Weltspiele.

RND/ag/dpa