Special Olympics: Positive Bilanz, aber noch weit vom Mainstreamsport entfernt

Dorian Burkardt hat viel trainiert für die Special Olympics World Games, die vergangene Woche in Berlin stattfanden. Schon Wochen vorher freute sich der 25-Jährige auf den Wettkampf. Dass er hier ist, hat er indirekt auch seinem Lehrer zu verdanken. Der entdeckte Burkardts Schwimmtalent bei einem Sportfest und erzählte seinen Eltern davon. Heute ist Burkardt, der eine Genmutation hat, erfolgreich, auch außerhalb des Special Sports. Beispielsweise bei den Niederbayrischen Kurzbahnmeisterschaften erzielte er sieben erste Plätze. Schon mehrmals hat er an den Special Olympics teilgenommen. „Gold zu gewinnen ist ein unsterbliches Gefühl – das kann man gar nicht in Worte fassen!“, erzählt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Special Olympics richten sich an Menschen mit geistiger Behinderung. Einige sind gleichzeitig auch körperlich behindert. Damit der Wettbewerb fair ist, müssen alle vorher an einem Klassifizierungswettkampf teilnehmen: Athletinnen und Athleten die ähnlich stark sind, treten dann bei den Spielen gegeneinander an. In einigen Sportarten gibt es sogenannte Unified Partners: Menschen ohne Behinderung, die ebenfalls an den Wettkämpfen teilnehmen.

Special Olympics World Games: Schöne Bilder reichen nicht – ein Kommentar 7000 geistig und mehrfach behinderte Sportlerinnen und Sportler aus 176 Nationen: Die Special Olympics World Games in Berlin haben nicht nur für den Behindertensport enorme Bedeutung. Im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Handicap gilt es auch in Deutschland noch viele Hürden zu überwinden, meint Thoralf Cleven. Jetzt lesen

Jüngste Teilnehmerin ist zwölf, älteste fast 70

Die jüngste Teilnehmerin war zwölf Jahre alt, die älteste fast 70. Die meisten Sportlerinnen und Sportler kamen aus den USA und Pakistan. Eine Schwester von John F. Kennedy begründete die Bewegung, weshalb sie in den USA besonders viele Anhänger hat. „In Pakistan wird der Special-Sport vom Staat sehr unterstützt“, erklärt Gerd Graus, Sprecher der Special Olympics. Als Vision nennen die Organisatoren: Einen gleichberechtigteren Zugang zum Sport, für geistig behinderte Menschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Burkardt bekam Barrieren schon zu spüren

Dass der Zugang nicht immer leicht ist, weiß auch Dorian Burkhardt. In seinem früheren Verein fühlte er sich nicht akzeptiert. „Das war überhaupt nicht schön“, so der Schwimmer. Burkardt erzählt: „Ich bräuchte zu viel Aufmerksamkeit und würde die anderen behindern, der Verein sei leistungsorientiert, hieß es.“ Die Armbrucker Frösche, sein jetziger Verein, nähmen ihn so an, wie er ist. Burkardt findet, dass Vereine insgesamt offener für Menschen mit Behinderung sein sollten. Er ist fest davon überzeugt, dass die Special Olympics dazu beitragen können.

Dorian Burkardt, Schwimmer bei den Special Olympics. © Quelle: Privat

„Wir haben das Thema Inklusion mit den Special Olympics sehr stark ins öffentliche Bewusstsein gebracht“, meint auch Gerd Graus. Die Zahlen sähen gut aus. Man habe mit 300.000 Besuchenden gerechnet und diese Zahl auf jeden Fall erreicht, wahrscheinlich sogar überschritten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum ersten Mal entschieden sich die Organisatoren dazu, Eintrittskarten zu verkaufen, als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Athletinnen und Athleten. Schon im Vorverkauf wurden rund 5000 Tickets pro Tag verkauft – weit mehr als erwartet. Graus führt das hohe Interesse auch darauf zurück, dass man es geschafft habe, in Politik und Medien die wichtigen „Gatekeeper“ zu überzeugen. Also all jene Menschen die entscheiden, ob ein Thema wahrgenommen und unterstützt wird.

TV-Sender ziehen positive Bilanz

Die Wettkämpfe wurden bei Sky und den öffentlichen Rechtlichen übertragen. Sky sendete jeden Tag live aus Berlin. Insgesamt habe man über 450 000 Personen erreicht, so eine Sprecherin. Charly Classen, Sportchef von Sky: „Die positiven Reaktionen auf unsere Sendungen, Beiträge und Geschichten und die Reichweiten sprechen eine klare Sprache, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.“

Die Öffentlich Rechtlichen erreichten nach eigenen Angaben noch mehr Menschen. Der RBB erzielte bei Liveübertragungen einen Marktanteil von 13 Prozent. Unter den 14- 49-Jährigen habe man mit 16,1 Prozent Marktanteil einen Spitzenplatz erreicht. Die Zahlen sind trotzdem noch weit vom Mainstream-Sport entfernt. Zum Vergleich: 2022 schauten im Schnitt 748.000 Haushalte auf Sky eine einzelne Formel-1-Übertragungen, laut dem Portal motorsport.com.

Dorian Burkardt hat kein Gold bei den Special Olympics geholt. Im 400 Meter Freistil gewann er eine Silbermedialle. Über die Distanz von 200 Metern Freistil verpasste er als vierter das Podium knapp. Dafür gab es Bronze in der 4x50 Meter Staffel. Ob er damit zufrieden ist? Er lächelt und nickt.