NFL-Teams brechen Testspiel wegen schwerer Verletzung ab

Pleitenserie

SV Henstedt-Ulzburg bleibt in der Landesliga ohne Punktgewinn

Länger als eine Stunde in Überzahl, trotzdem verloren: Der SV Henstedt-Ulzburg stolpert in der Fußball-Landesliga von einer Pleite in die nächste. Nach der Enttäuschung gegen Neuling TSV Heiligenstedten steht der SVHU punktlos am Tabellenende.