Spielabbruch bei Augsburg-Test: Schiedsrichter äußert sich

Wiederholt waren Feuerwerkskörper aus dem Block der Anhänger des türkischen Klubs Besiktas Istanbul geflogen als Schiedsrichter Walter Altmann das Testspiel des FC Augsburg abbrach. Bei Temperaturen von weit über 30 Grad und nach 76 Minuten endete die letzte Kraftprobe des Bundesligisten vor dem Start ins Trainingslager vorzeitig mit einem 1:1. In einem intensiven Testspiel gegen den türkischen Spitzenklub hatte Irvin Cardona am Samstag in Kufstein nach der Pause den Rückstand durch Jackson Muleka ausgeglichen. „Das Risiko war zu groß, dass sich ein Spieler verletzt. Ich trage die Verantwortung“, sagte Referee Altmann der Augsburger Allgemeinen zu dem Spielabbruch.

Nach dem 6:0 im ersten Test gegen Türkspor Augsburg lief diesmal auch Stürmer Phillip Tietz, der am Mittwoch vom SV Darmstadt 98 verpflichtet worden war, erstmals im FCA-Dress auf. „Ich glaube, dass ich noch vielleicht eine Woche brauche, bis ich das System verstehe. Ich lerne fleißig“, berichtete der 26-Jährige nach seinem Debüt und kündigte angriffslustig an: „Ich bin sehr motiviert gerade. Da will ich es jedem Einzelnen zeigen, dass sie den Richtigen geholt haben.“

Für die Fuggerstädter ging es nach dem Test direkt weiter ins Trainingslager nach Schladming, wo sich der Bundesligist bis zum 23. Juli auf die neue Saison und den Auftakt am 19. August gegen Borussia Mönchengladbach vorbereitet. 30 Spieler hat Maaßen mit nach Österreich genommen. Der 39-Jährige will die Zeit nutzen, um mit der jungen Mannschaft die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. „Wir sind einen großen Schritt weiter als im letzten Sommer“, sagte der FCA-Coach.

Wir haben uns sehr gut verstärkt. Augsburg-Trainer Enrico Maaßen zur Kadersituation

Ob der Verein noch weitere Spieler verpflichte, wollte Maaßen nicht beantworten. Weil Raphael Framberger nach einer Knieverletzung lange ausfallen wird und Robert Gumny eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten hat, scheint der FCA aber auf der Position des Rechtsverteidigers noch Unterstützung zu brauchen. „Wir haben uns sehr gut verstärkt, haben sehr gute Typen dazubekommen. Jetzt geht es darum, sich weiterzuentwickeln und als Gruppe zusammenzuwachsen“, antwortete Maaßen auf die Frage nach weiteren Neuzugängen.