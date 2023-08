Während TV-Interview – Spieler prallt mit Sky-Reporter zusammen: „Genau an der Stelle ...“

Verpflichtet Bayer Leverkusen noch Spieler? Was ist in dieser Saison von der Werkself zu erwarten? Patrick Wasserziehr wollte es am Samstagnachmittag in seiner Funktion als Fieldreporter für den Pay-TV-Sender Sky ganz genau von Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes wissen. Als die Kamera während des Interviews an der Seitenlinie komplett auf Rolfes zoomte, war im Hintergrund ein leiser Schrei zu hören – wenige Sekunden später fiel Wasserziehr Rolfes fast in die Arme. Der Grund: Bayer-Spieler Alejandro Grimaldo prallte mit dem Reporter zusammen.

Teamkollege Exequiel Palacios entschuldigte sich direkt bei Wasserziehr. Beide klatschten ab. Der langjährige Sky-Reporter nahm den Vorall mit Humor: „Kein Problem. Genau an der Stelle, wo ich im Urlaub auch einen draufbekommen habe. Aber alles okay, geht weiter“, sagte der 57-Jährige, der mit Rolfes noch gut eine Minute weiter sprach und sich nichts anmerken ließ.

Rasensprenger macht Wasserziehr in der Pause nass

Auch in der Pause erwischte es Wasserziehr: Als der Moderator mit Leverkusens Leiter Lizenz Thomas Eichin ansetzte, drehte sich der Rasensprenger und machte beide kräftig nass. „Hier muss man aufpassen“, sagte Wasserziehr lächelnd und erklärte nochmal, warum er glücklich war, dass der Zwischenfall vor dem Spiel glimpflich ausging: „An derselben Stelle wurde ich im Urlaub erwischt und mit acht Stichen genäht.“

Besonders Sky-Modertoren scheinen am Spielfeldrand gefährlich zu leben: Jessica Libbertz (früher Kastrop) wurde während ihrer Zeit beim Pay-TV-Sender zweimal von einem Ball am Kopf getroffen. Bei Sat.1 erwischte es jüngst Andrea Kaiser. Sie wurde allerdings von einem Zuschauer im Publikum abgeschossen.