Kapazitäten, Geschichte, Spiele: Die wichtigsten Fakten zu den Stadien der Frauen-WM

In zehn Arenen in neun Städten wird die Fußball-WM der Frauen ausgetragen – sechs Arenen befinden sich in Australien, vier in Neuseeland. Das Eröffnungsspiel bestreiten am 20. Juli im Eden Park im neuseeländischen Auckland Australien und Norwegen.

Dem Australia Stadium in Sydney, das für Olympia 2000 erbaut worden ist, kommt eine besondere Bedeutung zu. Die bis zu 83.500 Zuschauer fassende Arena ist das größte WM-Stadion – hier werden auch ein Halbfinale und das Finale stattfinden. Die wenigsten Zuschauer passen indes ins Hindmarsh Stadium in Adelaide. Es hat ein Fassungsvermögen von 18.500 Fans. Die wichtigen Fakten über Kapazitäten und Geschichte der Spielorte gibt es in der Galerie.

Stadien der Frauen-WM 2023 im Überblick

Das deutsche Team startet die Vorrunde gegen Marokko im Melbourne Rectangular Stadium (30.000). Im Anschluss geht im Sydney Football Stadium (42.000) gegen Kolumbien und im Brisbane Stadium (50.000) gegen Südkorea. Weitere WM-Schauplätze sind das Perth Rectangular Stadium (20.000) sowie die drei neuseeländischen Standorte, das Forsyth Barr Stadium in Dunedin (28 000), das Waikato Stadium in Hamilton (25.000) und das Sky Stadium in Wellington (39.500).