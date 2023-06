HSV empfängt Schalke: Zweitliga-Knaller zum Saisonstart

Die 2. Bundesliga startet mit einem Schmankerl in die neue Spielzeit. Zum Auftakt der Saison 2023/24 empfängt der Hamburger SV am Freitag, den 28. Juli um 20.30 Uhr, Absteiger Schalke 04 im Volksparkstadion. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die DFL am Freitagvormittag veröffentlicht hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Partie der zwei Traditionsklubs dürfte für volle Tribünen und hohe Einschaltquoten sorgen - einer der Hauptgründe, weswegen die die Zweitliga-Saison drei Wochen vor der Bundesliga startet. Mit Top-Begegnungen und ohne Konkurrenz aus dem Oberhaus sollen an den ersten Spieltagen höhere Vermarktungserlöse für die 2. Liga generiert werden. Deswegen treffen am ersten Spieltag auch mit Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC zwei weitere Klubs mit großer Fan-Basis aufeinander.

Und am dritten Spieltag (18. bis 20. August) steht gleich der nächste Kracher zwischen dem HSV und Hertha an - dann allerdings schon mit Quoten-Konkurrenz aus der Bundesliga, die an dem Wochenende in die neue Saison startet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag 2023/24

Hamburger SV - FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli

Hannover 96 - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

F.C. Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel

VfL Osnabrück - Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Magdeburg