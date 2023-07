Frauen-WM in Neuseeland und Australien: Der komplette Spielplan im Überblick

Kostenfrei bis 14:12 Uhr lesen

Frauenfußball

Fußball-Deutschland schaut nach Down Under. Dort, in Australien und Neuseeland, ist am 20. Juli die Weltmeisterschaft der Fußballerinnen gestartet. Mit dabei als Co-Trainerin des deutschen Nationalteams ist die gebürtige Kielerin und in Wiemersdorf bei Bad Bramstedt lebende Britta Carlson.