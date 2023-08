Lok-Trainer nach Spielunterbrechung geschockt: „Das ist einfach Müll“

Das Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt (0:7) ist am Sonntagnachmittag in der 71. Minute unterbrochen worden. Nachdem aus dem Fanblock der Gastgeber wiederholt Böller in Richtung des Spielfeldes geworfen worden waren und der Stadionsprecher die Anhänger mehrfach erfolglos dazu aufgefordert hatte, das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen, hatte Schiedsrichter Michael Bacher genug. Der Referee schickte beide Mannschaften beim Stand von 3:0 für den Bundesligisten in die Kabinen, ehe die Begegnung rund 15 Minuten später fortgesetzt wurde. In den Katakomben hatten der Unparteiische, dessen Assistenten und beide Mannschaften zuvor über das weitere Vorgehen beraten.

„Das ist schade und traurig“, sagte Lok-Trainer Almedin Civa bei Sky nach der Partie zu den Vorfällen, die zur Unterbrechung geführt hatten: „Es ist eine traurige Welt. Wir bereiten hier ein großes Fest vor und dann gibt es einige Wenige, die alles zerstören.“ Der sichtlich geschockte und verärgerte Coach weiter: „Wir müssen darüber reden und werden darüber reden. Das geht so nicht.“ Für das Spiel würde sich angesichts der Geschehnisse „kein Schwein interessieren“, wetterte Civa: „Aber der eine oder andere freut sich, weil das Spiel unterbrochen wurde.“

Lok-Trainer Civa prangert an: „Hass, Hass, Hass“

Der 51-Jährige führte derartige Fälle auf große gesellschaftliche Probleme zurück und schimpfte in Richtung der Krawallmacher: „Das ist alles Müll.“ Civa sprach davon, dass es „eine Riesenblockade in der Gesellschaft“ gebe und prangerte „Hass, Hass, Hass“ an. „Das Einzige, was mich beruhigt ist, dass ich überzeugt bin, dass es die Minderheit ist“, sagte der Trainer des Regionalligisten. Allerdings halte die Mehrheit „ihre Fresse“.

Lok-Fans liefern sich Auseinandersetzungen mit der Polizei

Nach dem Spiel setzten sich die Unruhen fort. So lieferten sich Lok-Anhänger Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es habe Versuche gegeben, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen und zu den abreisenden Gäste-Fans zu gelangen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Es habe auch Verzögerungen bei der Abreise gegeben, weil wohl in einer Straßenbahn die Notbremse gezogen worden sei. Zudem hätten Lok-Fans unweit des Stadions Mülltonnen auf eine Straße geworfen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die beiden Fan-Lager zu trennen. Die Partie war als Hochrisiko-Spiel eingestuft worden.

So war man schon vor der Begegnung von einer angespannten Sicherheitslage ausgegangen, da die Eintracht eine Fan-Freundschaft mit Loks Lokalrivalen Chemie Leipzig pflegt. Mit einigen Umbauten im Stadion und enorm vielen Sicherheitskräften vor Ort sollte etwaigen Zwischenfällen vorgebeugt werden. Leidtragende der dann eingetretenen Vorfälle im Stadion waren offenbar vornehmlich einige Rollstuhlfahrer, die das Spiel an der Seitenlinie verfolgten und bei den Explosionen einiger Knallkörper in unmittelbarer Nähe positioniert waren. Laut Sky-Angaben gab es Verletzungen.

Sportlich hatte die Eintracht beim Pflichtspieldebüt des neuen Trainers Dino Toppmöller wenig Mühe, in die zweite Runde einzuziehen. Der Bundesligist führte zum Zeitpunkt der Unterbrechung durch Tore von Randal Kolo Muani, Mario Götze und Sommer-Zugang Omar Marmoush. Nach Fortsetzung der Begegnung legten Junior Ebimbe und Jessic Ngankam jeweils zwei weitere Treffer zum 7:0-Endstand aus Sicht der Hessen nach.