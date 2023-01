﻿Spitzenpersonal gesucht: DFL-Neujahrsempfang stellt Weichen für Zukunft von Bundesliga und DFB

In Offenbach trifft sich die Fußballprominenz: Vor dem Neujahrsempfang der DFL geht es um Personalentscheidungen in der Bundesliga, aber auch beim DFB. Es müssen Nachfolger für die zurückgetretenen Donata Hopfen und Oliver Bierhoff gefunden werden. Die Klubs beraten vorab ihre Strategien.

Auf ihn kommt es an: DFL-Sprecher Hans-Joachim Watzke, der auch in der DFB-Taskforce sitzt.

Man kennt diese Szenen aus so manchem Filmklassiker: Am Vorabend einer wichtigen Veranstaltung kommen die Macher der teilnehmenden Parteien in verschiedenen Konstellationen zusammen und machen ordentlich Politik. Es wird mit den Säbeln gerasselt, Allianzen werden geschmiedet. Bei einem guten Gläschen werden die Köpfe an einer Bar zusammengesteckt, Unschlüssige von den Anführern auf die eigene Linie gebracht. So oder ähnlich spielt es sich auch gerne mal während des Neujahrsempfangs der Deutschen Fußball Liga (DFL) ab, den es seit 2008 gibt und der an diesem Dienstag nach zweijähriger Corona-Pause mal wieder stattfindet. Eingeladen sind neben den 36 Profiklubs auch Vertreter aus Medien, Politik und Wirtschaft. Veranstaltungsort ist die Eventlocation Fredenhagen nahe Offenbach.

Viele Stunden bevor der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke gegen 12 Uhr seine Begrüßungsrede halten wird, treffen sich schon diverse Grüppchen, um die Stimmungslage in diesen schwierigen Zeiten abzuklopfen. So gab es nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) am Vorabend unter anderem eine Zusammenkunft der sogenannten zuschauerintensiven Klubs. Früher hieß diese Runde auch schon Team Mittelstand oder Team Marktwert. Ein Zusammenschluss von Vereinen, die nicht dem obersten Regal der europäisch spielenden Klubs angehören, aber dennoch eine große Fanbasis haben wie der VfB Stuttgart, der VfL Bochum, aber auch Zweitligisten wie der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf. Axel Hellmann tritt diesmal in einer Doppelrolle an. Am Vorabend versuchte er, sich als Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt zu positionieren, am Tag der Veranstaltung spricht er als Interimschef der DFL.

Zukunft von 50+1 und Nachfolgersuche im Fokus

Die großen Themen im deutschen Fußball sind klar: Neben der alljährlichen 50+1-Debatte stehen zukunftsweisende personelle Entscheidungen an – in der Liga wie beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Es müssen Nachfolgelösungen gefunden werden für die zurückgetretenen Donata Hopfen (DFL) und Oliver Bierhoff (DFB). Ob beide nicht doch eher zurückgetreten wurden, darüber gibt es mindestens so viele Meinungen wie über die Kandidaten.

Bei der Liga führen Hellmann und Oliver Leki (Finanzvorstand des SC Freiburg) interimistisch bis zum Sommer die Geschäfte, die Doppellösung könnte ein Modell mit Zukunft sein. Gibt es diese auch beim Verband? Der Posten von Bierhoff als DFB-Direktor ist noch unbesetzt und soll möglicherweise auf mehrere Schultern verteilt werden.

Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt (links) und Oliver Leki vom SC Freiburg könnten die neuen starken Männer bei der DFL werden.

Wie schnell sich zuletzt die Ereignisse überschlagen haben, zeigt ein Blick auf die offizielle Einladung der DFL, die noch von Hopfen unterschrieben ist. Dabei musste die Nachfolgerin des erfolgreichen Ligabosses Christian Seifert ihren Posten nach nicht mal einem Jahr räumen. Auch in dieser Personalie hatten im Hintergrund die alten Männer um den immer mächtiger gewordenen Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, bereits monatelang ihre Strippen gezogen – ähnlich wie aktuell beim Verband. Dort gehört Watzke als DFB-Vizepräsident zur Taskforce, die dem Präsidium um Bernd Neuendorf Kandidaten für die Bierhoff-Nachfolge vorschlagen soll und dafür Rudi Völler auserkoren hat, der kurioserweise selbst Mitglied dieser Findungskommission ist. Klingt kompliziert – und ist es auch.

Völler hat „eigentlich andere Pläne“

Denn Völler hat bereits verlauten lassen, dass er als Fußballrentner „eigentlich andere Pläne“ habe. Fredi Bobic von Hertha BSC soll dem DFB zu teuer sein. Und überhaupt muss die zweite Arbeitsgruppe um EM-Organisationschef Philipp Lahm erst mal eine Art Organigramm erstellen, eine Aufgabenbeschreibung erarbeiten. Am Donnerstag kommt die hochkarätig besetzte Taskforce dann erneut zusammen und will eigentlich bereits eine Entscheidung treffen – die Fäden dahin wurden bereits am Montag in Offenbach gezogen.