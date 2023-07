Von Sky zu Sport1: Neue „Doppelpass“-Moderatorin steht fest

Florian König erhält beim sonntäglichen „Doppelpass“ von Sport1 nach der Sommerpause eine neue Co-Moderatorin an die Seite gestellt. Nach dem Wechsel von Jana Wosnitza zu RTL wird künftig Katharina Kleinfeldt an der Seite von König durch die Sendung führen. Das bestätigte der Sender am Mittwochmorgen. Die 30-Jährige arbeitet derzeit noch für Sky und ist momentan beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Einsatz.

„Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe bei Sport1″, wird Kleinfeldt in einer Mitteilung des Senders zitiert. Bei ihrem neuen Arbeitgeber wird die gebürtige Hessin neben dem „Doppelpass“, dessen Co-Moderation sie sich mit Ruth Hofmann teilen wird, auch bei anderen Formaten vor der Kamera zu sehen sein.

Katharina Kleinfeldt soll bei Sport1 auch Darts moderieren

So plant der Sender mit ihr bei den Zweitliga-Übertragungen am Samstagabend und dem von Ex-Nationalspieler Thomas Helmer moderierten “Fantalk“ während der Champions-League-Spiele dienstags und mittwochs. Im Dezember wird sie die Zuschauer durch die Darts-Weltmeisterschaft führen. „Da wird der Zuschauer mich nochmal neu kennenlernen. Ich mich übrigens auch. Aber genau die Herausforderung mag ich“, so Kleinfeldt, die erstmals am 29. Juli beim Zweitliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC zum Einsatz kommen soll.

Der „Doppelpass“ kehrt im August auf die TV-Bildschirme zurück - dann rollt hierzulande auch wieder der Ball. Nach der Auftaktrunde im DFB-Pokal (11. bis 14. August), eröffnen Titelverteidiger FC Bayern und Werder Bremen am 18. August die Bundesliga-Saison.