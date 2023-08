Sportdirektor Freund erklärt Aufgaben beim FC Bayern

Beim FC Bayern beginnt der neue Sportdirektor Christoph Freund ab dem 1. September mit seiner neuen Aufgabe. Zwei Tage vor seinem Arbeitsbeginn wurde der 43 Jahre alte Österreicher auf einer Pressekonferenz der Münchner vorgestellt. „Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich hatte sehr schöne 17 Jahre bei Red Bull Salzburg. Ich hatte eigentlich nicht im Sinn, zu wechseln. Dann kam aber die Anfrage des FC Bayern“, sagte Freund am Mittwochvormittag: „Der Klub steht für Werte, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Es ist eine große Ehre und ein Traum für mich, jetzt für diesen Klub arbeiten zu dürfen. Der FCB ist der beste Klub im deutschsprachigen Raum.“

Freund gibt seine Aufgabe bei RB Salzburg für den neuen Posten beim deutschen Rekordmeister zum Monatsende auf. In München erwarten ihn durchaus andere und natürlich auch größere Themen. Welche Schwerpunkte auf seiner Liste stehen, erklärte der 43-Jährige auch auf der Pressekonferenz. „Mein Aufgabengebiet beinhaltet das Team, den Staff und den Austausch mit dem Campus - wie können wir Talente entwickeln. Da müssen wir alle zusammen Strategien entwickeln, wie wir eigene Talente entwickeln können und trotzdem sehr erfolgreich bleiben“, sagte Freund.

Freund freut sich auf Zusammenarbeit mit Hoeneß und Co.

Der neue Sportdirektor wolle ein Ansprechpartner für alle sein im Verein und unterstützen, „wo es nur geht“. Es ist „schön“, solche Persönlichkeiten wie beispielsweise den Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen oder die beiden Klub-Ikonen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge an der Seite zu haben. „Ich soll das Tagesgeschäft umsetzen, aber natürlich wird es immer wieder einen Austausch geben“, betonte Freund, der in München einen Vertrag bis Sommer 2027 besitzt.

Der langjährige Sportdirektor von RB Salzburg ist wie auch schon in Österreich erneut einer der entscheidenden Faktoren, wenn es um die Kadergestaltung geht. Während er in diesem Transferfenster noch das Aufgebot seines zukünftigen Ex-Klubs plante, ist er ab dem 1. September komplett in die Abläufe beim FC Bayern involviert. „Das Wichtigste ist, dass wir unsere Ziele erreichen. Es ist wichtig, auch wirtschaftlich, Top-Talente zu entwickeln. Aber wir werden auch immer wieder Top-Stars zu uns holen. Wir wollen den einen oder anderen vom Campus hochbringen. Wichtig ist der Mix aus beiden Themen“, erklärte Freund seine Strategie: „Hoffentlich können wir in ein paar Jahren über viele gute Transfers sprechen.“