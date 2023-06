Nachfolger von Meister-Coach Spalletti: Garcia wird neuer Neapel-Trainer

"Änderungen auf einigen Positionen"

Flick stellt um: Startelfgarantie für Musiala und Can - kein Gündogan-Einsatz

Bundestrainer Hansi Flick kündigt im Vergleich zum Spiel gegen die Ukraine einige Änderungen in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft an. Unter anderem werden Jamal Musiala und Emre Can gegen Polen von Beginn an spielen.