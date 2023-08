Ajax verpflichtet Verteidiger von St. Pauli

Jakov Medić zieht es in die Niederlande: Der Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten FC St. Pauli zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Das bestätigten beide Klubs am Sonntagvormittag. Bei Ajax erhält der 24-Jährige einen Vertrag bis 2028. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Dem Vernehmen nach überweisen die Niederländer rund zwei Millionen Euro zuzüglich etwaiger Bonuszahlungen an den Hamburger Klub.

In Amsterdam trifft Medić unter anderem auf den ehemaligen Bundesliga-Manager Sven Mislintat, der im Mai 2023 rund sechs Monate nach seinem Abschied vom VfB Stuttgart als Technischer Direktor bei Ajax anheuerte. In der laufenden Transferphase ist Medić nach Linksaußen Carlos Borges (kam für 14 Millionen von der U21 Manchester Citys), Torhüter Diant Ramaj (acht Millionen, Eintracht Frankfurt), Benjamin Tahirovic (7,5 Millionen Euro, AS Rom) und Branco van den Boomen (ablösefrei, FC Toulouse) der fünfte Klub-Zugang. Unter anderem verließen die Leistungsträger Jurrien Timber (40 Millionen, FC Arsenal) und Calvin Bassey (22,5 Millionen, FC Fulham), die beide in der Abwehrzentrale beheimatet sind, den Verein.

Die entstandene Lücke soll nun Medić füllen. Der Kroate war nach Stationen beim 1. FC Nürnberg und dem SV Wehen Wiesbaden im Sommer 2021 zu St. Pauli gekommen. Dort absolvierte er insgesamt 65 Pflichtspiele (acht Tore, zwei Vorlagen) und galt als absoluter Stammspieler. „Ich habe mich in einem sehr professionellen und ambitionierten Umfeld sowohl persönlich als auch fußballerisch weiterentwickeln können“, sagte der Defensivspieler zu seinem Abschied. „Nun habe ich aber die Chance, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen.“