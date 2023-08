Start in die neue Bundesliga-Saison: So sind die Teams aufgestellt

Mit der Partie zwischen Werder Bremen und Meister FC Bayern München startet die Fußball-Bundesliga an diesem Freitag (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) in ihre 61. Saison. Beide Teams gehen nicht ohne Druck in die Auftaktpartie: Nach der 0:3-Niederlage im DFL-Supercup gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag war beim FC Bayern trotz der Verpflichtung von Topstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur gleich die Stimmung getrübt. Nur wenige Stunden zuvor hatten sich die Bremer, die noch um den Verbleib ihres Torjägers Niclas Füllkrug kämpfen, in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Viktoria Köln blamiert (2:3).

Selbst wenn die Bayern an der Weser patzen sollten: Der Weg zur deutschen Meisterschaft dürfte erneut nur über die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel führen. In der vergangenen Saison war Borussia Dortmund nahe dran, den Triumphzug der Münchner nach bis dahin zehn Meistertiteln in Folge zu beenden. Weil der BVB aber am letzten Spieltag nicht über ein 2:2 gegen Mainz 05 hinauskam und der Rekordtitelträger parallel mit 2:1 beim 1. FC Köln gewann, ging die Schale erneut gen Süden.

Ob es erneut zu einem Zweikampf zwischen dem FCB und dem BVB kommt? Viele Beobachterinnen und Beobachter trauen auch Pokalsieger Leipzig trotz einiger personeller Veränderungen eine wichtige Rolle im Kampf um die vorderen Plätze zu. Zwar haben namhafte Profis wie Angreifer Christopher Nkunku (zum FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) oder Josko Gvardiol (Manchester City) die Sachsen verlassen. Doch die Lücken im Kader wurden mit ambitionierten Talenten wie den ausgeliehenen Xavi Simons (Paris Saint-Germain), Fabio Carvalho (Liverpool) oder den Ex-Salzburgern Nicolas Seiwald und Benjamin Sesko geschlossen. Zudem soll Neustürmer Lois Openda (RC Lens) wirbeln. Auch Bayer Leverkusen hat mit Zugängen wie Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mittelfeldanführer Granit Xhaka (FC Arsenal) oder Stürmer Victor Boniface (Royale Union St. Gilloise) aufgerüstet.

Spannend dürfte erneut auch das Rennen um die Europapokalplätze werden. In den vergangenen Jahren schickten sich mit Union Berlin, das in dieser Saison erstmals in der Champions League antreten darf und mit Neuverpflichtung Robin Gosens nun einen Nationalspieler in seinen Reihen hat, und dem Vorjahres-Fünften SC Freiburg zwei Überraschungsteams an, die Phalanx der Etablierten zu durchbrechen. Nicht zu vergessen ist Eintracht Frankfurt. Der Europa-League-Sieger von 2022 setzt mit Dino Toppmöller, einst Assistent von Julian Nagelsmann in Leipzig und bei den Bayern, auf einen neuen Coach.

Ein Neuling ist im 61. Jahr des deutschen Oberhauses ebenfalls vertreten. Der 1. FC Heidenheim, Zweitliga-Meister der Vorsaison, kickt erstmals in der Bundesliga mit. Begleitet wird das Team aus Baden-Württemberg vom zweiten Aufsteiger, Darmstadt 98. Die Hessen sind nach sechs Jahren zurück in der Erstklassigkeit. Brisant: Schon an diesem Sonntag kommt es zum hessischen Derby mit Frankfurt. Für die Aufsteiger dürfte der Klassenerhalt das erste und wichtigste Ziel sein – wie auch für einige Teams, die sich schon in der vergangenen Spielzeit im unteren Drittel befanden: Gelingt dem VfL Bochum auch im dritten Jahr nach dem Aufstieg die Rettung? Schafft Trainer Enrico Maaßen mit dem FC Augsburg eine Weiterentwicklung? Tastet sich der VfB Stuttgart nach turbulenten Monaten und mehreren Trainerwechseln in Richtung Mittelfeld vor? Die 61. Bundesliga-Saison wird es zeigen.

Großer Kaderumbruch: So geht Leipzig mit den Starabgängen um

RB Leipzig hat in diesem Sommer mit großen Veränderungen im Kader zu kämpfen, weil einige Leistungsträger um Topstar Christopher Nkunku den Klub verlassen. Wie die „Bullen“ dennoch konkurrenzfähig bleiben wollen.

Borussia Dortmund: Jagd auf den FC Bayern mit neuer DNA

Im zweiten Teil der Bundesliga-Serie geht der Blick auf Vizemeister Borussia Dortmund. Das Team von Trainer Edin Terzic stellt sich nach dem Drama der zurückliegenden Saison in vielen Bereichen neu auf.

Mit Investorplan und Nübel: VfB Stuttgart versucht den Neustart

Erst in der Relegation entkam der VfB Stuttgart in der vergangenen Saison dem Abstieg. Mit der geplanten Partnerschaft mit Porsche und Leihtorwart Alexander Nübel versucht der VfB den Neustart.

Eisern in die europäische Elite: Union Berlin vor historischer Saison

Bei Union Berlin ist die Vorfreude auf die Champions League das Thema vor dem Saisonstart. Einigen Herausforderungen müssen sich die Köpenicker allerdings stellen.

„Müssen überperformen“: Augsburg will Dauerabstiegskampf verlassen

Der FC Augsburg geht auch in seine 13. Bundesliga-Saison als Außenseiter – der Klassenerhalt bleibt für das Team von Enrico Maaßen das oberste Ziel. Dafür sollen neue Akteure im Sturm die Torquote des FCA verbessern.

Aufsteiger Darmstadt: Mit „Teamspirit“ zum Klassenerhalt?

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht ist ein Experte für Überraschungsaufstiege. Gelingt ihm mit den „Lilien“ nun auch der Klassenerhalt in der Bundesliga?

Trotz erneuter Europapokalteilnahme: Der SC Freiburg bevorzugt die ruhigen Töne

Mit seiner zweiten Europapokalteilnahme in Serie hat der SC Freiburg Klubgeschichte geschrieben. Die Erwartungshaltung bei den Breisgauern ist vor der neuen Saison gestiegen, Träume lassen sie aber nicht zu.

Bloß nicht wieder Fahrstuhl: So will sich der VfL Bochum etablieren

Für den VfL Bochum steht die dritte Bundesliga-Saison in Serie an. Stefan Kuntz, ehemaliger Profi des Revierklubs, mahnt im Gespräch mit dem RND, dass es „nicht einfacher wird“, erneut den Klassenverbleib zu schaffen. Wohin steuert die einstige Fahrstuhlmannschaft?

Neue Strategie und Startrainer: Wie Leverkusen wieder oben angreifen will

Trotz eines verkorksten Saisonstarts konnte sich Bayer Leverkusen in der letzten Saison noch für das internationale Geschäft qualifizieren und will in der kommenden Spielzeit wieder ganz oben angreifen. Dabei helfen sollen eine neue Klubstrategie und Trainer Xabi Alonso.

Kolo oder Kohle: der heiße Transfersommer von Eintracht Frankfurt

Bei Bundesligist Eintracht Frankfurt dreht sich vieles um die Zukunft seines Stürmerstars Randal Kolo Muani. Für den neuen Trainer Dino Toppmöller erschweren sich dadurch die Planungen.

Schmidts Händchen soll es richten: Heidenheim setzt auf seine Trainerinstitution

Beim 1. FC Heidenheim ist Trainer Frank Schmidt eine Institution. Er führte den Klub in 16 Jahren aus der Oberliga in die Bundesliga. Der Aufsteiger will seinen Prinzipien auch im Oberhaus treu bleiben.

Mainz 05: Was den Testspielmeister auszeichnet

Mainz 05 hat in der Vorbereitung nur Siege gefeiert. Im Pflichtspiel­betrieb will Trainer Bo Svensson viele Talente integrieren. Entsteht eine neue Generation der „Bruchweg-Boys“?

Gladbachs fragiles Gebilde im Umbruch

Borussia Mönchengladbach muss den Abgang zahlreicher Leistungsträger verkraften. Der neue Trainer Gerardo Seoane startet mit einem stark veränderten Kader in die Saison. Die Aussichten für die Borussia sind ungewiss.

Ein kleiner Neuanfang: Wie Kovac Wolfsburg wieder nach Europa bringen will

Niko Kovac steht vor seiner zweiten Saison als Trainer des VfL Wolfsburg und muss aufgrund der Abgänge des Klubs einen kleinen Neustart einleiten. Doch der ehemalige Bayern-Coach scheint selbstbewusst genug, um den Verein wieder zurück nach Europa zu führen.

TSG 1899 Hoffenheim: mit neuem Star in ruhigere Fahrwasser?

Die TSG 1899 Hoffenheim hat mit dem Transfer von Wout Weghorst aufhorchen lassen. Die Sturmzentrale scheint nun bestens besetzt. Trainer Pellegrino Matarazzo sieht „neue Chancen“ für den Klub.

Neustart ohne alte Leistungsträger: 1. FC Köln steht vor ungewisser Zukunft

Der 1. FC Köln steht nach dem Abschied des langjährigen Kapitäns Jonas Hector und des Mittelfeldmotors Ellyes Shkiri vor dem Umbruch. Trainer Steffen Baumgart peilt dennoch höhere Ziele an.

Werder Bremen: der Keita-Coup und die Füllkrug-Frage

Die Blamage im DFB-Pokal war ein jäher Dämpfer der Euphorie, die bei Werder Bremen seit der Verpflichtung von Naby Keita geherrscht hatte. Der Rückschlag soll jedoch im besten Fall ein Weckruf gewesen sein, denn mit dem Abstiegskampf will der Klub von der Weser nichts zu tun haben.

Kaderumbau und Supercuppleite: Tuchels schwierige Bayern-Mission

Mit der deutlichen Niederlage im DFL-Supercup gegen RB Leipzig erhielt der FC Bayern München schon vor der neuen Bundesliga-Saison einen herben Dämpfer. Die so trotz der Verpflichtung von Harry Kane getrübte Stimmung erhöht den Druck – auch auf Trainer Thomas Tuchel.