Nach der nächsten Enttäuschung, dem 0:1 der Nationalmannschaft in Polen, stellt sich ganz Fußball-Deutschland mehr denn je die Frage: Ist Hansi Flick noch der Richtige, um das DFB-Team zur Heim‑EM zu führen, die am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München beginnt? Im August ist der Bundestrainer zwei Jahre im Amt, doch ob er dieses Jubiläum überhaupt noch erlebt, hängt auch vom Ausgang und Auftritt der kommenden Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir müssen fighten und gewinnen – das ist jetzt unser Auftrag“, sagte der kriselnde DFB-Coach in Warschau auf Nachfrage des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), mit Blick auf das nächste Testspiel. „Ein Dreier wäre wichtig, auch um etwas Ruhe hereinzubekommen“, so Flick weiter – denn die Lage ist, um Linksverteidiger Robin Gosens zu zitieren, „todernst.“ Dass Sportdirektor Rudi Völler, der zuletzt keine Gelegenheit ausließ, um seinem Trainer den Rücken zu stärken und positiv auf die bevorstehende Endrunde zu schauen, in Warschau nicht reden wollte, darf zumindest als Alarmsignal gewertet werden.

Nüchterne Bilanz nach 23 Spielen

Völler ist gemeinsam mit den DFB-Bossen Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke derjenige, der Flicks Arbeit bewerten muss. Natürlich sollte man dabei nicht nur auf die letzten, sondern auf alle seine bisherigen 23 Länderspiele schauen. Die nüchterne Bilanz: 14 Siege, sieben Unentschieden und vier Niederlagen bedeuten einen Schnitt von 1,87 Punkten pro Partie, bei einer Tordifferenz von 59:24. Doch der Trend zeigt nicht nur ergebnistechnisch nach unten: Aus den vergangenen 15 Spielen gab es nur noch vier Siege – gegen Italien und die Fußballzwerge Oman, Costa Rica und Peru.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen fast vergessen scheint auch dadurch der starke Auftakt, den die Mannschaft unter dem Nachfolger von Joachim Löw (holte in 198 Partien 2,09 Zähler im Schnitt) hinlegte. 13 ungeschlagene Partien und acht Auftaktsiege bedeuteten einen Startrekord in der DFB-Historie. Dabei gab es Schützenfeste mit teilweise begeisterndem Offensivfußball wie beim 6:0 gegen Armenien, dem 9:0 gegen Liechtenstein oder dem 5:2 gegen Europameister Italien. Auch bei der Serie von vier 1:1-Remis in Folge (gab es ebenfalls noch nie zuvor) zeigte das deutsche Team zumindest phasenweise gute Leistungen wie gegen die Niederlande oder England – allerdings selten über 90 Minuten. Doch das schien zu diesem Zeitpunkt – neben der Chancenauswertung – das einzige Problem(chen) des Bundestrainers.

Flick mit streitbaren Personal-Entscheidungen

Bezeichnenderweise begann die „zweite Phase“ mit der 0:1‑Heimpleite gegen Ungarn. Es folgte eine verspielte 3:1‑Führung (am Ende 3:3) im Wembley gegen England und die Ernüchterung bei der Winter-Weltmeisterschaft. Dort nährten sich erstmals leise Zweifel an Flick, weil nicht nur die Ergebnisse ausblieben und am Ende das Vorrundenaus in einer Gruppe mit Spanien, Costa Rica und Japan stand, sondern auch, weil der Coach mit einigen Entscheidungen danebenlag. Beim 1:2 gegen Japan setzte er auf Niklas Süle als Rechts­verteidiger und Nico Schlotterbeck im Abwehrzentrum – beide patzten. Mit der Auswechs­lung des bis dahin überragenden İlkay Gündoğan begann das Spiel zuungunsten der DFB‑Elf zu kippen und kostete schließlich das Achtelfinale.

Zudem setzte sich die schwache Torausbeute in Katar fort, obwohl Deutschland sich die meisten Großchancen aller WM‑Teilnehmer erarbeitete. Dies floss auch mit in die anschließende Analyse der Endrunde ein, insgesamt waren sich Neuendorf und Watzke schnell einig, dass Flick eine zweite Chance verdient habe und er der Mann ist, dem man eine kontinuierliche Entwicklung zutraut, um bei der EM zumindest wieder vorne mitzumischen.

Experimente bislang nicht von Erfolg gekrönt

In der dritten Phase blieb allerdings genau diese Entwicklung aus. Im März probierte Flick es mit einigen Neulingen, holte damit den ordentlichen Sieg gegen Peru (2:0). Doch gegen Belgien setzte es eine erneute Niederlage, bei der seine Mannschaft in den ersten 30 Minuten von Lukaku, de Bruyne und Co. regelrecht vorgeführt wurde. Immerhin zeigte Deutschland nach dem frühen 0:3 noch Moral und verhinderte beim 2:3 eine deutliche Klatsche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Juni sollte es mit den Experimenten eigentlich vorbei sein, doch zumindest in taktischer Hinsicht wich Flick davon ab, testete beim 3:3 gegen die Ukraine und in Polen ein neues System mit Dreierkette, das bislang nicht funktionierte. Personell wechselte er seine Startformation im zweiten Spiel auf neun Positionen. Eine Achse ist aktuell nicht zu erkennen, zudem fehlen die Ergebnisse. Flick kündigte an, dass man am Dienstag eine Elf sehen werde, die auch zum EM‑Start auf dem Platz stehen könnte. Rüdiger, Kimmich, Gündogan, Musiala und Füllkrug dürften dazugehören und müssen nun beweisen, dass ihnen der Ernst der Lage bewusst ist und sie für ihren wackelnden Trainer Einsatz zeigen. Verbal hat Kimmich dies schon getan: „Wir als Mannschaft stehen hinter ihm“, versicherte der Kapitän.

Alle DFB-Spiele unter Hansi Flick im Überblick:

Siege (12): 2:0 vs. Liechtenstein, 6:0 vs. Armenien, 4:0 vs. Island, 2:1 vs. Rumänien, 4:0 vs. Nordmazedonien, 9:0 vs. Liechtenstein, 4:1 vs. Armenien, 2:0 vs. Israel, 5:2 vs. Italien, 1:0 vs. Oman, 4:2 vs. Costa Rica, 2:0 vs. Peru

Unentschieden (7): 1:1 vs. Niederlande, 1:1 vs. Italien, 1:1 vs. England, 1:1 vs. Ungarn, 3:3 vs. England, 1:1 vs. Spanien, 3:3 vs. Ukraine

Niederlagen (4): 0:1 vs. Ungarn, 1:2 vs. Japan, 2:3 vs. Belgien, 0:1 vs. Polen