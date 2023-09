Kuntz gerät nach Türkei-Pleite gegen DFB-Schreck Japan weiter unter Druck

Drei Tage nach dem 4:1 gegen die deutsche Nationalmannschaft und dem sich anschließenden Bundestrainer-Aus von Hansi Flick hat Japan dem nächsten deutschen Coach einen sportlichen Tiefschlag versetzt. Der WM-Achtelfinalist gewann gegen die von Stefan Kuntz betreute Auswahl der Türkei im belgischen Genk mit 4:2 (3:1) und zeigte sich erneut glänzend aufgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kuntz, der als einer der möglichen Kandidaten für die Flick-Nachfolge gilt, dürfte damit weiter unter Druck geraten. Schon nach dem enttäuschenden 1:1 in der EM-Qualifikation am vergangenen Freitag gegen Außenseiter Armenien war der 60-Jährige, der die deutsche U21-Nationalmannschaft 2017 und 2021 jeweils zum EM-Titel geführt hatte, von türkischen Medien scharf kritisiert worden. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024.

Gegen Japan gerieten die Türken früh ins Hintertreffen. Atsuki Ito sorgte in der 15. Minute für den ersten Treffer der Partie, Keito Nakamura (28./36.) legte nach. Hoffenheims Ozan Kabak (44.) und Bertug Yildirim (61.) verkürzten mit ihren Toren für das Kuntz-Team auf 2:3. Junya Ito (78.) stellte per Elfmeter schließlich den Endstand her.