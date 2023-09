Stellen Sie sich vor, Deutschland schreibt Sportgeschichte, und keiner hat‘s mitbekommen. So oder so ähnlich könnte man den historischen Halbfinalsieg der deutschen Basketballer gegen die USA bei der WM beschreiben. Nicht nur, dass das DBB-Team in einem spektakulären Spiel den Topfavoriten USA bezwang, die Deutschen stehen auch zum ersten Mal überhaupt im Finale einer Weltmeisterschaft und sind im Turnier als einzige Mannschaft noch ungeschlagen.

Dass diese Tatsache noch vor einigen Jahren undenkbar war, wissen die deutschen Basketballfans nur zu gut. Der Sieg gegen die USA und der damit verbundene Finaleinzug gegen Serbien ist deshalb nichts Geringeres als eine Sensation. Doch es ist eine Sensation, die sich – bei aller Euphorie – angedeutet hat und auf die Basketball-Deutschland schon seit Beginn des Turniers insgeheim gehofft hat. Denn: Die Leistung der Nationalmannschaft hat sich in den vergangenen beiden Jahren, ja sogar in den vergangenen Monaten und Wochen, kontinuierlich gesteigert.

Bei der Heim-WM 2022 erreichte das Team um Dennis Schröder den überragenden dritten Platz. In der Vorbereitung auf die WM lieferte man sich mit den Favoriten Kanada und USA bereits knappe Spiele. Hinzu kommt, dass fast alle Spieler des Teams ihre persönliche Leistung in den vergangenen Jahren verbessert haben. Insbesondere der 22-jährige Franz Wagner von den Orlando Magic ist zu einem Schlüsselspieler gereift.

Kurzum: Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat vermutlich den besten Kader seit Jahrzehnten. Wer das weiß, hätte also ahnen können, dass diese Mannschaft imstande ist, Großes zu leisten. Und trotzdem hielt sich bis zuletzt der hartnäckige Eindruck, dass viele Menschen hierzulande noch immer nicht mitbekommen haben, dass Deutschland eine konkurrenzfähige Basketballmannschaft hat.

Basketball in Deutschland stiefmütterlich behandelt

Das liegt in erster Linie daran, dass die deutschen Spiele bei der WM nicht im Fernsehen gezeigt werden, was eine natürlich verringerte Aufmerksamkeit mit sich bringt. Lediglich der Streamingdienst MagentaSport zeigt alle Spiele der WM – die mit deutscher Beteiligung sogar kostenlos. Es liegt aber auch daran, dass Basketball nicht nur von den Fernsehsendern, sondern auch von anderen Institutionen noch immer stiefmütterlich behandelt wird.

Das äußert sich dann schon mal darin, dass Deutschland, das Land der Multifunktionsliebhaber, Basketballkörbe auf Freiplätzen immer wieder auf Fußballtore baut. Nach dem Motto: Dann haben die Basketballer auch etwas davon – zwei Sportarten mit einer Klappe. Doch jeder, der schon einmal auf solch einem Platz gespielt hat, weiß, dass das Einzige, das man davon hat, Platzwunden am Kopf sind. Denn Zusammenstöße mit dem Torpfosten sind auf normalen Basketballplätzen eher unüblich.

Vor vielen Jahren hätte man nach einem Sensationssieg, wie gegen die USA, gesagt, dass dieses Spiel „schöne Werbung für den Basketballsport in Deutschland“ sei. Doch diese Werbung braucht es nicht mehr. Denn das Interesse an der Sportart ist da – und es wird über sie geredet. Viele Fußballprofis bekennen sich dazu, Basketballfans zu sein. Die Zeiten, in denen man der Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer erklären muss, was ein Rebound ist, sind vorbei. Basketball ist längst keine Randsportart mehr, wird aber oftmals noch so behandelt.

Kurz nach dem Sieg der Deutschen über die USA hat der Free-TV-Sender ZDF angekündigt, das Finale gegen Serbien am Sonntag live zu übertragen. Das ist ein wichtiger Schritt und birgt die Hoffnung, dass es bei der nächsten WM dann vielleicht schon mehr Spiele sind, als nur das Finale.