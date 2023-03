﻿Stevens: „Die Derbys sind das Salz in der Suppe“

Schalkes Trainerlegende Huub Stevens im RND-Interview vor dem brisanten Ruhrpottknaller der Königsblauen gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag in der Bundesliga.

Er ist der Jahrhunderttrainer auf Schalke. Und Huub Stevens kann Dortmund: Sieben Siegen mit Schalke stehen je sechs Niederlagen und Unentschieden gegenüber. Heute spricht Stevens nur noch über Schalke, am besten vor dem Derby gegen den BVB an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky).

Herr Stevens, Schalke gegen Dortmund – welche Szene kommt Ihnen da sofort in den Sinn?

Huub Stevens (69): Am besten erinnern kann ich mich noch an das 2:2 in Dortmund im Dezember 1997, bei dem Jens Lehmann buchstäblich in allerletzter Sekunde – ich glaube, es war schon in der Nachspielzeit – den Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielen konnte. Wahrscheinlich wird dieses Tor für immer der berühmteste Torwarttreffer der Bundesliga bleiben. Auf jeden Fall war es der erste eines Keepers aus dem Spiel heraus.

Damals begegneten sich Schalke als Uefa-Cup- und Dortmund als Champions-League-Sieger …

Das war Augenhöhe! Davon kann heute keine Rede mehr sein. Dortmund und Schalke haben sich vor allem im vergangenen Jahrzehnt in verschiedene Richtungen entwickelt, zwischen beiden Vereinen liegen heute Welten. Für den BVB ist die Champions-League-Teilnahme fast schon eine Selbstverständlichkeit, Schalke musste zwischenzeitlich sogar in die 2. Liga absteigen.

Wann kam der Bruch bei Schalke?

Das genau zu benennen ist schwierig. Auf jeden Fall wurde über Jahre zu viel Geld für die falschen Spieler ausgegeben. Das ist sicherlich ein Grund für die augenblickliche Situation. Der andere ist, dass zu wenig Geld in die eigene Jugend investiert wurde. Die Zeiten, in denen in der Bundesliga-Mannschaft gleich eine ganze Reihe von Spielern aus der Knappenschmiede standen, sind jedenfalls vorerst vorbei. Da sind Fehler gemacht worden, zudem gibt es mittlerweile viele Vereine, die eine sehr gute Jugendarbeit machen und attraktiv sind.

Ist es für einen Schalker schwierig zuzugeben, dass man den BVB braucht, und sei es nur für die Derbys?

Nein. Glauben Sie mir, ich habe viel Respekt vor der Arbeit, die in Dortmund geleistet wurde und nun auch wieder geleistet wird. Und natürlich sind die Derbys das Salz in der Suppe, gerade in einer Saison, in der es bisher nicht so gut gelaufen ist. Aber deshalb muss man die ‚Gelben‘ ja nicht gleich lieben. Wir sind Rivalen, im besten Sinne des Wortes. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder auf Augenhöhe begegnen werden.

Der Klassenerhalt scheint in Reichweite. Hätten Sie das vor einigen Wochen für möglich gehalten?

Um ehrlich zu sein, nein, wenn ich zum Beispiel an das 1:6 gegen Leipzig denke. Seitdem aber hat sich einiges getan auf Schalke. Von den vergangenen sechs Spielen hat die Mannschaft keins verloren und fünfmal zu null gespielt. Ich war ge­gen den VfB Stuttgart im Stadion (2:1; d. Red.), und gerade die erste Halbzeit war hervorragend, auch fußballerisch, das konnte ich wirklich genießen. Nach dem Anschlusstreffer der Stuttgarter waren allerdings wieder eine gewisse Angst und die Gefahr zu erkennen, die Elf könnte in alte Muster zurückfallen. Angst ist ein schlechter Ratgeber, auch im Fußball, und das müssen die Spieler begreifen. Am Ende ist es gut gegangen, und der Sieg in Bochum war nun Gold wert.

Die Stabilität scheint zurück zu sein, auch dank Winterzugängen wie Moritz Jenz.

Nicht nur Jenz und nicht nur die Neuen, alle machen jetzt einen guten Job. Qualität zu holen, das war zwingend notwendig. Denn die Mannschaft, die aufgestiegen ist, hatte eigentlich gar nicht die Qualität, um Meister zu werden. Sie hatte das Zeug, vorne mitzuspielen, aber die Meisterschaft war ein Glücksfall, der so nicht vorauszusehen war. Entsprechend war die Mannschaft bis zur Winterpause auch nicht wettbewerbsfähig. Zum Glück scheint das nun anders.

Welchen Anteil hat Thomas Reis?

Thomas kennt die Bundesliga gut, weil er Spieler war. Als Bundesliga-Trainer ist er noch nicht so erfahren, und über seine tägliche Arbeit möchte ich mir kein Urteil erlauben, weil ich bei der täglichen Arbeit, beim Training et cetera, nicht dabei bin. Was ich aus der Ferne sehe, im Fernsehen oder wenn ich mal im Stadion bin, das vermittelt mir den Eindruck, dass Thomas gut ankommt bei der Mannschaft, dass die Jungs ihm das, was er ihnen erzählt, auch abnehmen, dass er überzeugen und mitreißen kann. Anders wäre die aktuelle Serie kaum möglich. Übrigens habe ich ihn im vergangenen Jahr, als er bei Schalke noch kein Thema war, zufällig auf Mallorca getroffen. Wir haben zusammen eine Tasse Kaffee getrunken und ein wenig gequatscht. Ein Gespräch, das ich als sehr angenehm in Erinnerung habe.