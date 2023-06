DFB-Stars nach Pleite gegen Polen „unglücklich und unzufrieden“ - Sonderlob für Thiaw

Die deutsche Nationalmannschaft kämpfte und wehrte sich – und stand doch am Ende gegen Polen (0:1) mit leeren Händen da. Vier Tage nach dem 3:3 gegen die Ukraine setzte es für die DFB-Auswahl den nächsten herben Dämpfer. Die Stimmung im Lager der deutschen Mannschaft pendelte im Nachgang zwischen Enttäuschung und Ratlosigkeit. „Ich bin sehr unglücklich und unzufrieden über das Endresultat. Wenn man die 90 Minuten sieht, war definitiv mehr drin“, resümierte etwa der eingewechselte Robin Gosens die Geschehnisse auf dem Platz in Warschau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Außenspieler, der nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit Inter Mailand (0:1 gegen Manchester City) verspätet zum Kreis der Nationalmannschaft gestoßen war, hatte „gehofft, dass wir endlich wieder ein Erfolgserlebnis sammeln, was für das ganze Land essentiell ist.“ Dieses blieb jedoch abermals aus – in erster Linie, weil das DFB-Team trotz deutlicher Leistungssteigerung in Durchgang zwei in der Offensive zu harmlos blieb. „Wir haben sehr viel kreiert und dann musst du dich einfach auch belohnen und dich mit dem letzten Willen reinwerfen“, ergänzte Gosens.

DFB-Trainer Flick: „Wir brauchen Ergebnisse“

Auch Verteidiger Antonio Rüdiger zeigte sich resigniert. „Es ist einfach ein bisschen sinnbildlich für uns. Die treffen sofort mit einer Chance. Wir brauchen etwas mehr. Sie standen sehr, sehr tief. Wir haben trotzdem Chancen herausgespielt. Es fehlt einfach die letzte Gier und der letzte Pass“, haderte der Defensivmann. Und so reichte den Polen am Ende ein Tor von Jakub Kiwior, um den vermeintlichen Favoriten zu schlagen. Bundestrainer Hansi Flick sprach von einem „absolut enttäuschenden Ergebnis.“ Seiner Mannschaft würde aktuell „die Überzeugung“ fehlen. „Wir brauchen Ergebnisse“, so die klare Ansage des DFB-Coaches.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als großen Lichtblick machte der 58-Jährige den Auftritt von Debütant Malick Thiaw aus, der in der Abwehrzentrale neben Thilo Kehrer und Rüdiger in der Startelf stand – und eine starke Vorstellung ablieferte. „Malick Thiaw hat das sehr gut gemacht. Die Erkenntnis nehmen wir mit, dass wir einen jungen Spieler haben, der auf hohem Niveau spielen kann“, sagte Flick. Und auch Thiaw-Nebenmann Rüdiger honorierte die Leistung des Milan-Verteidigers. „Er ist sehr gut reingekommen und hat Persönlichkeit gezeigt. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Zumindest die Premiere des Neulings machte Hoffnung für die kommenden Partien. Als nächstes bietet sich am Dienstag die Chance auf ein Erfolgserlebnis. Dann wartet Gegner Kolumbien.