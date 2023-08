Strecke, Stars, TV: Die wichtigsten Infos zur Deutschland Tour

Mit einem 2,3 Kilometer langen Minizeitfahren startet an diesem Mittwoch die fünfte Auflage der Deutschland Tour seit der Wiedereinführung 2018. Über 732 Kilometer kämpfen sich die Radsportler auf vier Etappen nebst Prolog durch das Land. Vom saarländischen St. Wendel geht es nach Bremen. Der Überblick über Deutschlands einziges Eliteetappenrennen.

Die Strecke: Nach dem Prolog wird auch die erste Etappe am Donnerstag in St. Wendel gestartet. Über 178 Kilometer geht es durchs Saarland nach Merzig. Etappe zwei führt durch Hessen (190 Kilometer). Start ist in Kassel, bei der Bergankunft in Winterberg dürften sich die Favoriten zeigen. Am Samstag gastiert die Rundfahrt in Nordrhein-Westfalen, von Arnsberg geht es nach Essen (174 Kilometer). Der Schlussabschnitt führt durch Niedersachsen von Hannover nach Bremen (180 Kilometer).

Adam ­Yates Favorit auf Sieg bei Deutschland Tour

Die Fahrer: 20 Mannschaften bilden mit 120 Fahrern das Peloton. Bekanntester Teilnehmer ist der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froom, der sich im Spätherbst seiner Karriere befindet. Als Vorjahressieger und Dritter der diesjährigen Tour de France dürfte der Brite Adam ­Yates vom Team UAE Emirates als Topfavorit auf den Gesamtsieg ins Rennen gehen. Das deutsche Team Bora-hansgrohe wird angeführt vom deutschen Zeitfahrmeister Nils Politt und von Maximilian Schachmann, der zweimal in der Gesamtwertung des Etappenrennens Paris–Nizza triumphierte.

Als Geheimfavorit auf das rote Trikot für den Gesamtbesten gilt Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), der zuletzt zweimal die Nachwuchswertung gewann. Nach seinen starken Leistungen bei der Tour de France war der 25-Jährige platt, er sagte der Deutschen Presse-Agentur: „So kaputt bin ich noch nie aus einer Grand Tour herausgekommen.“ Mittlerweile fühle er sich erholt. Ist er bereit für den Angriff bei der Rundfahrt im Heimatland?

Das Fernsehen: ARD und ZDF teilen sich die Liveberichterstattung auf. Am Mittwoch berichtet das ARD-Regionalprogramm SR vom Prolog (16.05 Uhr), die erste Etappe am Donnerstag gibt es bei der ARD im Livestream. Am Freitag und Sonntag überträgt das ZDF, am Samstag die ARD im Hauptprogramm.