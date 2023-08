Kolo Muani lässt sich auf ein hohes Risiko ein

Die Enttäuschung und den Frust behielt Dino Toppmöller lieber für sich. Doch es brodelte im Trainer von Eintracht Frankfurt. Wenn er alles sagen würde, was er über den Streik seines Torjägers Randal Kolo Muani und dessen Vorgehen denkt – mit dem unautorisierten Interview tags zuvor als Vorstufe des Gipfels der Eskalation –, „dann wäre es nicht ganz so gut“, sagte Toppmöller am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem wegweisenden Rückspiel der Hessen in den Conference-League-Playoffs gegen Levski Sofia (Donnerstag, 20.30 Uhr, RTL).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim 1:1 im Hinspiel in der bulgarischen Hauptstadt hatte Kolo Muani noch das getan, was ihn in insgesamt 44 Pflichtspielen am Main seit Sommer 2022 so wertvoll machte: zuverlässig das Tor getroffen. Doch schon seit Wochen baggerten die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain in seiner Heimat Frankreich an ihm. Inzwischen scheint selbst dem Angreifer, dem von Vereinsseite stets Bodenständigkeit und Dankbarkeit attestiert wurden, jedes Mittel recht.

Sissoko geht wie bei Dembélé vor

Es braucht wenig Fantasie, um zu erkennen, dass sein Berater Moussa Sissoko diesen Weg forciert hat. Eben jenes Theater führte er schon einmal bei Borussia Dortmund mit seinem Schützling Ousmane Dembélé auf, als der im Sommer 2017 zum FC Barcelona wollte. Mit Erfolg. Nun streute Sissoko am Dienstagabend über die Medien die fordernden Aussagen Kolo Muanis, wonach sich der 24 Jahre Franzose „hoffe und wünsche, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird.“ Am Mittwoch folgte der Streik. Der wechselwillige Frankfurter Profi soll sogar schon in Paris sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eintracht-Boss Markus Krösche machte aber stets klar: Keine 100 Millionen Euro, kein Transfer des besten SGE-Torjägers der vergangenen Saison. Erste Angebote in Höhe von bis zu 80 Millionen und Deals, die zur Reduzierung einer möglichen Ablöse etwa den Transfer des Stürmers Hugo Ekitiké als Ersatz beinhalten sollten, lehnte Krösche ab.

Sein Vertrag spricht gegen Kolo Muanis Vorgehen

Der Wunsch des Spielers ist fraglos verständlich. Er würde bei PSG auf seine Nationalmannschaftskollegen Dembélé (jüngst, dank Sissokos Bemühungen, von Barca an die Seine gewechselt) und Kylian Mbappé (sollte er nicht zu Real Madrid gehen) treffen. Frankreichs Coach Didier Deschamps stellte Kolo Muani so auch größere Chancen auf eine Teilnahme an der EM 2024 in Aussicht. Allein: die Vertragslage zeigt jenem Ansinnen die Grenzen auf. Kolo Muanis Arbeitspapier bei den Hessen läuft bis 2027, ohne Ausstiegsklausel. So verhielt sich der Goalgetter lange Zeit ruhig, zuverlässig, wenn auch aufgrund der Unruhe im Transfer-Poker in den letzten Einsätzen fehlerbehaftet. Nun geht er – respektive dessen Strippenzieher Sissoko – erheblich ins Risiko.

Die Bundesliga – Eine Frage des Geldes: Ist Bayern finanziell übermächtig? Der FC Bayern holte elf Meistertitel in Folge und konnte 100 Millionen Euro in einen neuen Star investieren. Für alle anderen Klubs der Fußball-Bundesliga ist so eine Summe utopisch. Braucht es zahlungskräftige Vereine, die international mithalten können - oder zerstört das den Wettbewerb in der Bundesliga? Mit Plus lesen

Mit dem Trainings-Streik und der öffentlich artikulierten Wechselabsicht will Sissoko die Macht eines Stars ausspielen, der trotz vormaliger Zurückhaltung nun mit allen Mitteln weg will. Getrieben vom eigenen Streben, im Fall des Multi-Millionen-Transfers die große Provision zu kassieren. Doch bleibt Krösche hart, muss Kolo Muani – wie vor zwei Jahren Filip Kostic – in Frankfurt den großen Kniefall machen.